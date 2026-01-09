EEUU captura a Maduro, en directo | Trump dice que su país podría gobernar Venezuela y extraer su petróleo durante años

Estados Unidos bombardeó este sábado varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y capturó y trasladó fuera del país a su líder, Nicolás Maduro, según confirmó el presidente estadounidense, Donald Trump, que calificó de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano.

El mandatario venezolano fue llevado a la prisión de Brooklyn, en Nueva York. La Casa Blanca difundió un vídeo en el que se ve a Maduro, con esposas y calzando sandalias, escoltado por agentes federales en una instalación de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

Petro alerta de que existe "una amenaza real" de acción militar estadounidense en Colombia El presidente de Colombia, Gustavo Petro, cree que existe una "amenaza real" de una acción militar estadounidense contra Colombia, después del ataque y el secuestro de su homólogo Nicolás Maduro en Venezuela, según dijo a la cadena pública británica BBC. En declaraciones desde Bogotá difundidas en la página web de la emisora, Petro afirmó que Estados Unidos trata a otros países como parte de un "imperio" y señaló que la primera potencia global corre el riesgo de pasar de "dominar el mundo" a quedar "aislado". Tras la intervención en Venezuela, el presidente estadounidense, Donald Trump, manifestó que una operación militar contra Colombia "suena bien" y advirtió a Petro de que debe "vigilar su trasero".

China mantendrá su apoyo a Venezuela "sin importar cómo evolucione la situación política" El Ministerio chino de Exteriores reafirmó este viernes que pase lo que pase en Venezuela, el país asiático seguirá respaldando a ese país en la defensa de su soberanía y seguridad nacional. "China seguirá apoyando firmemente a Venezuela en la salvaguarda de su soberanía, dignidad y seguridad nacional, sin importar cómo evolucione la situación política", afirmó en una rueda de prensa la portavoz jefa del departamento, Mao Ning. La vocera aseguró que Pekín ha mantenido una "sólida" comunicación y cooperación con el Gobierno venezolano, y que su país "está profundamente comprometido con profundizar la cooperación práctica y promover el desarrollo común".

Trump anuncia que recibirá a la opositora venezolana Machado la próxima semana El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este jueves que mantendrá una reunión la semana que viene con la líder opositora venezolana María Corina Machado en el país norteamericano, tras la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, en el ataque del pasado fin de semana sobre Caracas. "Tengo entendido que vendrá la semana que viene y estoy deseando saludarla", ha afirmado en una entrevista concedida a la cadena de televisión estadounidense Fox News. El inquilino de la Casa Blanca ha declarado que "sería un gran honor" recibir el Premio Nobel de manos de Machado, de la que ha dicho que "es una persona muy agradable", antes de reiterar que ha "detenido ocho guerras".

Trump asegura que EEUU iniciará ataques terrestres contra los cárteles que están "dirigiendo" México El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró este jueves que su país está por iniciar ataques "en tierra" contra los carteles del narcotráfico, que según afirmó "están dirigiendo México". "Vamos a empezar a atacar en tierra en lo que se refiere a los carteles", aseguró Trump en una entrevista con la cadena Fox News. Sus declaraciones se producen menos de una semana después de que Washington ejecutara un dispositivo para capturar en Venezuela al presidente Nicolás Maduro y traerlo ante un Tribunal Federal en Nueva York para juzgarlo por "narcoterrorismo".

Trump dice que su "propia moralidad" es el único límite a su poder: "No necesito al Derecho Internacional" El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo en una entrevista con The New York Times publicada este jueves no "necesitar" del derecho internacional y que solo su "propia moralidad" limita su poder como líder de la nación.

Machado habla de la liberación de los presos venezolanos como una "restitución moral" La líder opositora María Corina Machado describió este jueves la liberación de varios presos políticos venezolanos, anunciada hoy por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, como "un acto de restitución moral" en un mensaje a las familias de los detenidos. "Reciban este momento como un acto de restitución moral, como confirmación de que su entereza no fue en vano", recomendó Machado a los seres queridos de las personas que son excarceladas, cuyas identidades no han sido reveladas por las autoridades venezolanas. Machado recordó que, aunque "nada devuelve los años robados", "este día importa porque reconoce lo que siempre" supo: "que la injusticia no va a ser eterna y que la verdad, aun muy herida, termina por abrirse paso".

La Casa Blanca celebra la liberación de presos en Venezuela como "ejemplo de su influencia" La Casa Blanca aseguró este jueves que la liberación de presos políticos en Venezuela es un "ejemplo de cómo el Presidente (Trump) está usando máxima influencia para hacer lo correcto para el pueblo estadounidense y venezolano", informó a EFE Anna Kelly, portavoz para asuntos internacionales del Ejecutivo.

Vuelan ya hacia España los cinco españoles liberados en Venezuela El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha informado de que vuelan ya hacia España los cinco españoles liberados por parte del nuevo Ejecutivo que encabeza Delcy Rodríguez en Venezuela tras la intervención militar de Estados Unidos. "Vuelan ya hacia España los cinco compatriotas liberados hoy en Venezuela. Pronto estarán en casa con sus seres queridos", ha expresado este jueves a través de un mensaje en la red social 'X', recogido por Europa Press. Albares ha reiterado que ha hablado con ellos para transmitirles su "alegría por su liberación", y ha trasladado su agradecimiento a la Embajada de España en Venezuela y a "todos los que han contribuido a que haya sido posible".

Trump reitera que el Gobierno cubano "está muy cerca" de caer tras la captura de Maduro El presidente de EE.UU., Donald Trump, volvió a insistir este jueves en que cree que el Gobierno cubano "está muy cerca" de caer, pero evitó amenazar con una intervención directa durante una entrevista en un programa de radio de corte conservador. Trump afirmó que creía en la posibilidad de una pronta salida del Gobierno de Miguel Díaz-Canel cuando el comentarista conservador Hugh Hewitt le preguntó sobre el tema en una entrevista.