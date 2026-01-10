Indonesia bloquea la IA de Elon Musk, Grok, por sus "falsificaciones sexuales"

El Gobierno de Indonesia ha anunciado el bloqueo provisional de la inteligencia artificial de la red social X, Grok, por sus "falsificaciones sexuales no consentidas". "El Gobierno considera que las falsificaciones sexuales no consentidas suponen una grave violación de los derechos humanos, la dignidad y la seguridad de los ciudadanos en el espacio digital", ha explicado el Ministerio de Comunicación y Asuntos Digitales en un comunicado publicado en redes sociales, incluida X.

La ministra de Comunicación, Meutya Hafid, ha advertido de que la creación de pornografía falsificada es una forma de "violencia digital". La medida busca "proteger a las mujeres, menores y a la comunidad entera del riesgo de contenido pornográfico falsificado generado utilizando tecnología de inteligencia artificial". El Ministerio ha instado además a la plataforma X a "dar aclaraciones de inmediato sobre el impacto negativo del uso de Grok".

Las empresas de prestación de servicios de internet deberán garantizar que sus sistemas "no contienen, facilitan ni difunden información electrónica y/o documentos electrónicos prohibidos".

La ministra Hafid ha subrayado que se trata de una medida temporal, pero ha advertido de que el futuro de Grok en Indonesia depende de la voluntad de X de aplicar filtros de contenido estrictos y criterios éticos a la inteligencia artificial, según recoge la agencia de noticias oficial indonesia, Antara.