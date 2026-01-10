Los propietarios del bar incendiado en Crans Montana: "Es la tragedia de nuestras vidas"

Los copropietarios franceses del bar 'Le Constellation', donde se produjo el incendio de Nochevieja que causó la muerte de 40 jóvenes en la estación alpina suiza de Crans Montana, afirmaron en su primera declaración ante los investigadores que vivieron el siniestro como "la tragedia" de sus vidas y defendieron su gestión del local.

En su declaración, efectuada solo diez horas después del incendio y desvelada por la televisión francesa BMFTV, Jacques Moretti y su esposa, Jessica Moretti, se mostraron profundamente afectados por lo ocurrido en el local 'La Constelation', que explotaban conjuntamente junto a otro en la localidad alpina.

En esa primera audiencia, los investigadores interrogaron a la pareja sobre la seguridad del local, un bar comprado en 2015, con un aforo máximo de 300 personas, según él, que reformó por completo, incluyendo la espuma del techo del sótano, que ya estaba, pero que sustituyó por la que parece estar tras el suceso.

Había una salida principal y una de emergencia en la parte trasera, ambas claramente señalizadas, afirmó.

"El departamento de bomberos realizó dos o tres inspecciones de incendios" en diez años de funcionamiento del local, sin requerir "ninguna solicitud de renovación o modificación de las instalaciones", señaló Jacques Moretti, al señalar que había extintores, pero no un sistema de rociadores automáticos en caso de incendio, y reconoció que los empleados no habían recibido formación en caso de incendio.

Sobre las bengalas que aparentemente causaron la tragedia al prender en el techo de espuma, reconoció, al igual que su esposa, que era práctica común, "por ejemplo, en los cumpleaños de los clientes".

También dijeron que "no era la primera vez" que las camareras se subían a hombros de los camareros con las bengalas en las botellas. "Nunca les impedí hacerlo, pero tampoco les obligué", aseguró Jessica Moretti, según BMFTV.

Según los indicios, el fuego se originó a partir de las chispas de bengalas adheridas a botellas, que encendieron la espuma insonorizante del techo, lo que provocó la propagación casi inmediata de las llamas en el local.

Jacques Moretti está desde este viernes detenido porque la Fiscalía consideró que existía un riesgo de fuga de la pareja, pero la mujer quedó libre para ocuparse de los hijos menores. Ambos son investigados por posibles delitos de homicidio por negligencia, incendio por negligencia y lesiones corporales por negligencia.

En la tragedia de Crans Montana resultaron heridas 116 personas, la gran mayoría con quemaduras graves, mientras que la mitad de los 40 fallecidos eran menores de edad.

Al ser interrogados ese punto, Jacques y Jessica Moretti declararon que tenían prohibido el acceso a menores de 16 años y que exigían que un adulto acompañara a los de entre 16 y 18 años.

"Hacemos todo lo posible para garantizar que se haga así, pero entre las identificaciones falsas y otros posibles problemas que desconozco, es posible que se tratara de un fallo de funcionamiento", admitió el hombre, que en el momento de declararse el incendio se encontraba en el otro local propiedad de la pareja.

La fatídica noche

Era Jessica Moretti quien estaba al frente esa noche de 'Le Constellation'. "De repente, sentí un movimiento de la multitud (...) Vi una luz naranja en la esquina del bar. Inmediatamente grité: '¡Todos fuera!'" y salió rápidamente del local para llamar a los bomberos "a la 1.28 horas" y a su marido.

Aseguró que intentó volver a entrar, pero que era "imposible" por la abundancia de humo, algo que corroboró Jacques Moretti, quien al llegar se dirigió con otras dos personas a la puerta de servicio, que encontró "cerrada y con pestillo por dentro", cuando, según él, no solía estarlo. Esta salida era diferente de la de emergencia, ubicada en el sótano.

"La forzamos y finalmente cedió en pocos segundos", relató el hombre, quien encontró tras la puerta a varias personas inconscientes en el suelo.