Estados Unidos
Seis muertos y un detenido en EEUU por un tiroteo en Misisipi
El alguacil del Condado de Clay, Eddie Scott, no detalló la identidad de las víctimas ni del supuesto atacante, al señalar que la investigación está en curso
EFE
Al menos seis personas murieron y una fue detenida tras un tiroteo en Misisipi, estado del sur de Estados Unidos, del que aún se desconocen los motivos, según informaron autoridades locales este sábado.
"Desafortunadamente, hemos lidiado con la tragedia en nuestra comunidad. Múltiples vidas inocentes se perdieron debido a la violencia. Tenemos en custodia al individuo (presunto responsable) y ya no representa una amenaza a nuestra comunicad", informó el alguacil del Condado de Clay, Eddie Scott, en Facebook.
El oficial no detalló la identidad de las víctimas ni del supuesto atacante, al señalar que la investigación está en curso, pero medios locales reportaron que los disparos ocurrieron en tres distintos sitios entre la noche del viernes y la madrugada del sábado.
"Les pido que alcen sus oraciones para nuestras víctimas y sus familias. Los oficiales están ocupados investigando y difundirán una actualización tan pronto sea posible", concluyó Scott.
Este suceso ocurre apenas días después de otro tiroteo en Utah que dejó al menos dos muertos y seis heridos el miércoles a las afueras de una iglesia mormona durante un funeral en Salt Lake City.
Estados Unidos ha registrado ya 10 tiroteos masivos en lo que va de 2026, aquellos en los que al menos cuatro personas reciben disparos sin contar al atacante, según la organización civil Gun Violence Archive, que registró 408 de estos incidentes en 2025.
- Casi 12.000 autónomos en Extremadura no superan los 900 euros de ingresos mensuales
- Cáceres reformará el paseo de Cánovas de manera integral con una parte de los 14,7 millones de euros recibidos de fondos europeos
- Una ruta senderista única en Extremadura: abiertas las inscripciones para la Octavio Augusto de Mérida
- Susto en el centro de Cáceres: una falsa alarma moviliza a los bomberos para localizar a una persona
- Piden cuatro años de prisión y 40.000 euros de multa por tráfico de cocaína en Cáceres
- Estas son las claves de las ayudas de hasta 14.000 euros para rehabilitar viviendas en los pueblos de Extremadura
- Una sentencia favorable a una MIR cacereña abre la puerta a más reclamaciones salariales contra el SES
- Los vecinos de Llopis en Cáceres lamentan la pérdida de La Maruchi, un referente del barrio: '¿A dónde iremos ahora?