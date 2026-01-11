DIRECTO | Última hora del conflicto Hamás-Israel

Herido un agente de las fuerzas de seguridad de Israel por disparos en la ciudad de Nablus

Un agente de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) ha resultado herido por arma de fuego en el marco de una operación que las fuerzas israelíes llevaban a cabo en la ciudad de Nablus, en Cisjordania.

"Durante una actividad operativa de las fuerzas de las FDI en la ciudad de Nablus en la Brigada de Samaria, un soldado de las FDI resultó moderadamente herido como resultado de disparos dirigidos contra la fuerza", han indicado las FDI en un mensaje emitido desde su cuenta de la red social X.

El herido ha sido trasladado al hospital para ser sometido a tratamiento médico y, sin que hayan trascendido más detalles de la operación israelí, el Ejército hebreo ha informado de una persecución contra el individuo identificado como autor de los disparos.