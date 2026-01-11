Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Muere al menos una civil en un ataque con drones en la ciudad rusa de Voronezh

Al menos una civil rusa ha perdido la vida y tres personas más han resultado heridas durante la madrugada de este domingo en la ciudad rusa de Voronezh como consecuencia de "uno de los ataques con drones más graves" desde el comienzo del conflicto ruso-ucraniano en febrero de 2022, han informado las autoridades regionales, que han advertido de que "las represalias serán inevitables".

"Trágicamente, una joven falleció durante la noche en cuidados intensivos tras resultar herida cuando los restos de un dron cayeron sobre una vivienda particular. Los médicos lograron operarla, pero sus heridas eran demasiado graves", ha comunicado el gobernador de la provincia homónima, Alexandr Gusev, en un mensaje difundido a primera hora de este domingo en su canal de Telegram.

Gusev ha denunciado que "el enemigo (ucraniano) atacó a tantos civiles como le fue posible", dejando además al menos otros tres heridos: una mujer que permanece hospitalizada --tras someterse a cirugía-- con una herida abdominal, y un hombre y una mujer, que "sufrieron cortes durante el ataque, pero han recibido ya el alta para recibir tratamiento ambulatorio".