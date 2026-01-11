Estados Unidos
La secretaria de Seguridad Nacional de EEUU vuelve a llamar "terrorista" a la mujer que mató el ICE
EP
La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, ha vuelto a describir este domingo como una terrorista a la mujer que acabó muerta por los disparos de un agente federal antiinmigración en la ciudad de Minneapolis.
"No se puede cambiar la realidad solo porque no te guste. Lo ocurrido en Minneapolis fue un acto de terrorismo. Actos de terrorismo como este deberían ser condenados por todos los políticos y funcionarios electos. No debería ser difícil ni generar controversia", ha declarado Noem, máxima responsable del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
Uno de sus agentes abrió fuego el pasado 7 de enero contra Renee Good cuando la mujer se encontraba en su vehículo. La Adminstración Trump ha denunciado al unísono que Good intentó atropellar al agente con su coche. Organizaciones como Human Rights Watch aseguran que los vídeos del incidente demuestran que Good en modo alguno tenía esa intención, y que el agente perpetró un "asesinato injustificado".
Noem se ha aferrado a la línea oficial en su comparecencia de este domingo ante las cámaras de la CNN, donde ha asegurado que el agente "tomó medidas basadas en su entrenamiento para protegerse a sí mismo y al público" cuando abrió fuego en tres ocasiones contra Good.
La secretaria de Seguridad Nacional ha acusado a los líderes demócratas del estado y de la ciudad, el gobernador Tim Walz y el alcalde Jacob Fray de "azuzar la violencia" contra los agentes del ICE. "Diría que es hora de que maduren", ha indicado.
