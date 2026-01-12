El Reino Unido se suma a la batalla contra Grok, la IA de Elon Musk, por la publicación de imágenes sexualizadas de mujeres reales

La tensión entre el Gobierno laborista del Reino Unido y el magnate estadounidense Elon Musk ha subido un nuevo escalón en las últimas horas. El organismo regulador de los servicios de comunicación británico (Ofcom) ha abierto este lunes una investigación formal contra X, la red social de Musk, tras la creación y publicación de miles de imágenes sexualizadas de mujeres y niños reales a través de Grok, su herramienta de inteligencia artificial, sumándose a los procesos ya puestos en marcha por España, Francia y Australia. A pesar de que la compañía limitó el uso de esta herramienta a sus usuarios de pago la semana pasada para frenar la polémica, la investigación ha abierto la puerta a posibles sanciones, incluidas multas económicas o el cierre temporal de la red social en el Reino Unido, las cuales contarían con el respaldo del Ejecutivo en caso de confirmarse.

El uso de Grok para alterar imágenes reales de mujeres y de niños se ha extendido a gran velocidad en los últimos meses. Miles de usuarios han utilizado la inteligencia artificial para retirar prendas de ropa o para representar a las víctimas en posturas sexualizadas, algo que puede ser considerado delito bajo la Ley de Seguridad Online, según el organismo regulador. El objetivo de la investigación es determinar si la red social de Musk evaluó el riesgo de que los usuarios en el Reino Unido tuvieran acceso a contenido ilegal; si tomó las medidas adecuadas para prevenirlo; si retiró rápidamente este contenido tras su publicación; si respetó las leyes de privacidad de los usuarios; y si ha llevado a cabo los controles de edad obligatorios para restringir el acceso de los menores a material pornográfico.

Posibles sanciones

Los responsables de Ofcom se pusieron en contacto con X el pasado 5 de enero y dieron de plazo hasta el 9 de enero para que la compañía explicara qué pasos ha tomado para cumplir con sus obligaciones. El organismo está analizando la información recabada y tomará una decisión en las próximas semanas, la cual podrá ser recurrida. Entre las posibles sanciones están multas de hasta 18 millones de libras (más de 20 millones de euros) o la obligación, a través de una orden judicial, de bloquear el acceso a la red social en el Reino Unido.

"Los informes sobre el uso de Grok para crear y compartir imágenes íntimas ilegales sin consentimiento y material de abuso sexual infantil en X son muy preocupantes. Las plataformas deben proteger a las personas en el Reino Unido de los contenidos ilegales en este país y no dudaremos en investigar cuando sospechemos que las empresas no están cumpliendo con sus obligaciones, especialmente cuando exista riesgo de daño a los niños", ha asegurado un portavoz de Ofcom a través de un comunicado. "Llevaremos a cabo esta investigación con la máxima prioridad, al tiempo que nos aseguraremos de seguir el debido proceso".

Presión al Gobierno

La falta de control sobre Grok ha provocado indignación en las últimas semanas en el Reino Unido. La comisión de Mujeres e Igualdad del Parlamento británico decidió la semana pasada dejar de utilizar su cuenta en X como método de protesta, en un intento de presionar al Gobierno para que adopte medidas similares. Por ahora ningún organismo gubernamental ha tomado esta decisión, pero algunos miembros del Ejecutivo sí han mostrado su intención de respaldar las decisiones que Ofcom pueda tomar en las próximas semanas. El Partido Conservador, por su parte, se ha mostrado en contra de una posible prohibición de X en el Reino Unido y ha apostado por limitar el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años, una medida similar a la adoptada recientemente por Australia.

Las presiones para investigar a X han sido muy criticadas por el propio Musk, quien mantiene una batalla personal contra el primer ministro, Keir Starmer, desde hace meses. El magnate estadounidense ha acusado al Gobierno laborista de encubrir a pedófilos y violadores; de aplicar una distinta vara de medir con los manifestantes de extrema derecha en comparación con las marchas propalestinas; y de lanzar una campaña para limitar el derecho a la libertad de expresión en el Reino Unido. "El verdadero fascismo es arrestar a miles de personas por sus publicaciones en las redes sociales", ha asegurado este domingo en una publicación en su cuenta personal.

En caso de que Ofcom finalmente imponga una sanción a X, la decisión podría enfriar las relaciones entre Starmer y el presidente estadounidense, Donald Trump, aliado de Musk. Pero el Gobierno laborista confía en que sus esfuerzos diplomáticos ayuden a amortiguar una posible decisión desfavorable para Musk. El viceprimer ministro británico, David Lammy, ya mostró su preocupación por el uso de 'deepfakes' en un encuentro con su homólogo estadounidense, JD Vance, la semana pasada. Lammy aseguró que Vance comparte esta preocupación y que considera "totalmente inaceptable" la propagación de estas imágenes en internet.