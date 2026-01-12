La UE estudia sanciones contra Irán ante la represión de las protestas

La Unión Europea (UE) está trabajando en un paquete de sanciones contra los responsables de la represión en Irán, ha anunciado en una entrevista la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, y ha confirmado después su portavoz este lunes, ante la brutal represión del régimen contra las protestas que han dejado centenares de muertos en las últimas semanas.

"La UE ya ha impuesto sanciones drásticas contra Irán, contra los responsables de abusos de los derechos humanos, actividades de proliferación nuclear y el apoyo de Teherán a la guerra de Rusia en Ucrania", dijo el pasado domingo Kallas, en unas declaraciones publicadas en el periódico alemán 'Die Welt'. "Estoy dispuesta a proponer sanciones adicionales en respuesta a la brutal represión del régimen contra los manifestantes", añadió.

El portavoz comunitario para asuntos exteriores, Anouar el Anouni, ha confirmado que Kallas trabaja ya en ese paquete. La UE cuenta con un régimen de sanciones específico para castigar las violaciones de los derechos humanos, que el bloque ha utilizado en el pasado contra altos cargos del régimen iraní.

"Este marco ya está en vigor y estamos dispuestos a proponer nuevas sanciones más severas tras la violenta represión de los manifestantes", ha dicho El Anouni durante la rueda de prensa diaria de la Comisión. Según datos de la organización civil Human Rights Activists News Agency, con sede en Estados Unidos, los muertos superan ya el medio millar. Otras organizaciones de la oposición hablan de miles de personas asesinadas durante las protestas.

Sanciones contra el régimen

Los ministros de Exteriores de los Veintisiete se reunirán a finales de enero, aunque Bruselas no ha aclarado que el paquete de sanciones vaya a estar listo para entonces. El portavoz ha recordado en cualquier caso que una vez que Kallas ponga sobre la mesa una propuesta de sanciones, serán los gobiernos por unanimidad los quedecidan. El Anouni recordó que la UE ya ha incluido a la Guardia Revolucionaria iraní en su régimen de sanciones en el pasado.

Aunque no ha sido declarada como organización terrorista, tal y como reclaman algunos países, la Guardia Revolucionaria sí está sujeta a sanciones por violaciones de derechos humanos. El bloque también ha impuesto medidas sobre algunos altos cargos por su participación en el programa nuclear del país o su implicación en el apoyo a Rusia en la invasión de Ucrania, que se traducen, por ejemplo, en la cogelación de fondos.

De perfil respecto a EEUU

La voz más contundente contra la represión en Irán en el bloque ha sido la de la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola. "No podemos seguir como si nada", ha dicho en una publicación en redes sociales la maltesa. "Mientras el valiente pueblo iraní sigue defendiendo sus derechos y su libertad, hoy he decidido prohibir la entrada a todo el personal diplomático y a cualquier otro representante de la República Islámica de Irán a todas las sedes del Parlamento Europeo", ha anunciado.

"Esta Cámara no contribuirá a legitimar este régimen que se ha mantenido mediante la tortura, la represión y el asesinato", ha añadido la presidenta de una institución que, sin embargo, no tiene ningún papel activo en la política exterior del bloque. Una política que, a ojos de algunos, ha sido demasiado laxa con el régimen iraní.

La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, se ha limitado a decir que la UE "sigue de cerca la situación", al tiempo que ha expresado su apoyo al pueblo iraní "en su legítima lucha por la libertad". Preguntado por la postura de la UE respecto a una posible intervención militar de Estados Unidos en Irán, el portavoz de Asuntos Exteriores del bloque se limitó a decir que no comentan "escenarios hipotéticos".