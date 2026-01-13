Irán cifra en 2.000 los muertos en las protestas en contra del Gobierno

Las autoridades de Irán han puesto cifras este martes por primera vez a la brutal represión de las protestas que han puesto en jaque al régimen: unas 2.000 personas, entre las que se incluyen miembros de las fuerzas de seguridad, han muerto en las manifestaciones que desde el pasado 28 de diciembre han sacado a miles de personas a la calle para clamar contra la crisis económica y para exigir un cambio político, según ha explicado una fuente oficial a la agencia Reuters que ha pedido permanecer en el anonimato.

Las protestas, que arrancaron cuando comerciantes de productos electrónicos del bazaar de Tabriz, en el oeste de Irán, decidieron cerrar sus tiendas y protestar ante la enorme depreciación del rial, la moneda iraní, que perdió más de la mitad de su valor el año pasado, viven desde el pasado jueves un recrudecimiento, con movilizaciones en casi todos los rincones del país y actos de vandalismo contra organismos públicos, bancos y mequitas. En respuesta, el Gobierno ordenó el despliegue de la Guardia Revolucionaria y el Ejército, que han reprimido con dureza las manifestaciones. Además, se impuso un bloqueo de las comunicaciones, tanto de internet como de la red telefónica tradicional.

Las concentraciones vivieron su momento álgido el jueves yel viernes, y empezaron a bajar el sábado, informa Efe. El lunes, por contra, miles de simpatizantes del régimen tomaron las calles para mostrar su apoyo a las autoridades.

Como consecuencia del bloqueo, la cifra de fallecidos que había trascendido era mucho menor. Las únicas que habían realizado balance hasta ahora eran organizaciones de derechos humanos iraníes ubicadas en el extranjero. La ONG Iran Human Rights elevó este lunes a 648 el número de manifestantes fallecidos y alertó de que algunos de los casi 10.000 detenidos están en peligro de ser ejecutados por las autoridades.

Fin al "horror"

El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, ha expresado este martes su "horror" por la violencia ejercida por las fuerzas de seguridad iraníes y ha instado al régimen a poner fin a la represión y a restablecer el pleno acceso a internet y a los servicios de telecomunicación, además de exigir a los responsables de la represión rendir cuentas.

"Este ciclo de violencia atroz no puede continuar, el pueblo iraní y sus demandas de equidad, igualdad y justicia deben ser escuchados", ha añadido Türk.