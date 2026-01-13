Tanques israelíes disparan a una patrulla de la FINUL en el sur de Líbano

La Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) ha informado este lunes de un nuevo incidente en el que carros de combate israelíes han penetrado en territorio libanés y ha abierto fuego en lo que define como un "ataque" contra miembros del contingente internacional. Los proyectiles cayeron cerca de soldados españoles, pero ningún militar resultó herido, según informa la cadena Ser.

"Uno de los tanques disparó tres proyectiles de su cañón principal y dos impactaron a unos 150 metros de los miembros de la fuerza de mantenimiento de la paz", ha denunciado la misión en un comunicado.

Después los militares "se alejaron por seguridad" pero "los siguieron continuamente con un láser de los tanques". "Ataques como estos contra efectivos de mantenimiento de la paz identificados y que realizaban labores amparadas por la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad se están convirtiendo en una perturbadora costumbre. Estos ataques son una grave violación de la Resolución 1701", ha denunciado la FINUL.

Dos carros de combate Merkava partieron de una de las cinco posiciones en territorio libanés que mantienen ocupadas las Fuerzas Armadas israelíes cerca de Sarda, en el distrito de Marjayún, y penetraron "aún más en territorio libanés".

Los militares de la FINUL pidieron a través de los canales preestablecidos que los carros de combate cesaran su actividad, pero poco después uno de los vehículos blindados abrió fuego contra los 'cascos azules'. "Los tanques se marcharon aproximadamente media hora después", ha relatado la misión.

La FINUL destaca que había informado previamente a Israel de las actividades previstas de militares de la FINUL en esa zona "conforme a la práctica habitual para las patrullas en zonas sensibles cercanas a la Línea Azul".

"Recordamos otra vez a las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) de que tienen la obligación de garantizar la seguridad de las fuerzas de mantenimiento de la paz y de cesar sus ataques contra ellas. Esta agresión afecta negativamente a la Resolución 1701 y a la estabilidad por la que trabajan las fuerzas de paz y las partes", ha apuntado.

La FINUL ha informado de al menos ocho ataques contra sus efectivos durante el año 2025, cuando ya estaba en vigor el alto el fuego pactado en noviembre de 2024 que preveía la retirada tanto de Israel como de Hezbolá del sur de Líbano.

En la zona están desplegados unos 11.000 militares de la FINUL, de los cuales alrededor de 700 son españoles.