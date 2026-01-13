Conflicto en el país persa
Trump alienta las protestas en Irán y llama a "tomar las instituciones": "La ayuda está en camino"
Redacción
Nueva York
El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este martes la cancelación del diálogo con las autoridades de Irán hasta que "cesen los asesinatos" en las protestas que sacuden al país y aseguró a los manifestantes que la "ayuda está en camino".
"¡Patriotas iraníes, sigan protestando! ¡Tomen el control de sus instituciones! Guarden los nombres de los asesinos y los responsables de los abusos. Pagarán un alto precio. He cancelado todas las reuniones con funcionarios iraníes hasta que cesen los asesinatos sin sentido de los manifestantes", dijo Trump en su red Truth Social.
Suscríbete para seguir leyendo
- La caída de un árbol deja al descubierto en Plasencia una fuente centenaria de la ruta Jacobea
- Un herido en un doble atropello en la avenida Isabel de Moctezuma de Cáceres tiene diez costillas y la clavícula rotas: el coche le pasó por encima
- Susto nocturno en el centro de Cáceres por un incendio en una tienda cerrada
- La Junta abre ayudas para facilitar el regreso de los extremeños que viven fuera
- Un hombre de 39 años fallece en un accidente de tráfico en Jerte
- De Extremadura a París sin salir de casa: el ingenio de un repartidor de butano recrea la Torre Eiffel en su jardín
- ¿Cuánto deben pagar los invitados a una boda en Extremadura?
- Una familia de Cáceres denuncia su desesperación ante la larga espera para una operación: 'No puede vivir así