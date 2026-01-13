Trump llama "cretino" a Jerome Powell y dice que "se irá pronto" de la Reserva Federal

El presidente de EEUU, Donald Trump, llamó "cretino" al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y dijo que "se irá pronto" apenas días después de que el Gobierno Federal abriera una investigación penal contra el economista, al que el magnate neoyorquino ha criticado repetidamente por su política monetaria.

"La semana pasada, la tasa promedio de las hipotecas a 30 años bajó del 6% por primera vez en muchos años, descendiendo muy rápidamente, y eso sin la ayuda de la Reserva Federal. Si contara con la ayuda de la Reserva Federal, sería más fácil. Pero ese inepto pronto se irá", dijo Trump durante un discurso para subrayar los supuestos logros de su Administración en Detroit.

Estos comentarios llegan después de que el fin de semana Powell anunciara que el Departamento de Justicia ha abierto una investigación en su contra por supuestas irregularidades en la renovación de la sede de la entidad en Washington.

También llega días antes de que Trump anuncie al sucesor de Powell entre crecientes dudas sobre la futura independencia de la entidad emisora a raíz de que el mandatario haya dicho que el próximo presidente de la Fed no debe estar "en desacuerdo" con sus opiniones en materia de política monetaria.

A su vez, durante el discurso pronunciado en el Detroit Economic Club, instó a seguir la lógica de que cuando los mercados financieros estén al alza deben recortarse los tipos de interés. "Antes, cuando las cifras (de las bolsas) eran buenas, los tipos de interés bajaban. Cuando los resultados eran positivos, el mercado se disparaba", aseguró Trump durante un discurso pronunciado en el Detroit Economic Club. "Así es como vamos a lograrlo de nuevo. Esa es la forma tradicional. Esa es la forma correcta. Hoy en día, si se anuncian cifras excelentes (en los mercados financieros), suben los tipos de interés para intentar frenar el crecimiento, de modo que nunca se produce la recuperación que debería haber", añadió el republicano.

Trump se refería, en líneas generales, al hecho de que los mercados recientemente han respondido con caídas moderadas tras conocer datos macroeconómicos positivos ante la posibilidad de que eso frene el ciclo de bajada de tipos iniciado en septiembre de 2024 y debido a lo que para algunos economistas es la "adicción" de los mercados al "dinero gratis".

Se cree que Trump anunciará este mes a su candidato para sustituir a Powell, cuyo mandato expira en mayo, y entre los principales candidatos para sustituirlo se cuentan su actual asesor económico, Kevin Hasset, y el exgobernador de la Fed Kevin Warsh.

Trump ha llegado a asegurar que EEUU debería tener unas tasas (actualmente en una horquilla entre el 3,5% y el 3,75%) tres puntos porcentuales más bajas.