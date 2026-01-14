En Directo
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Rusia lanza 25 misiles y casi 300 drones en un nuevo ataque masivo a Ucrania
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Muere un civil ruso tras un ataque de drones ucranianos contra Rostov del Don
Al menos un civil ruso murió hoy tras el ataque perpetrado por drones ucranianos de ala fija contra varios distritos de la sureña región rusa de Rostov del Don, según informó el gobernador local, Yuri Slusar.
"Los rescatistas hallaron los restos de un hombre muerto durante las labores de limpieza de escombros tras el incendio provocado por el ataque de un dron en un apartamento. Se establece su identidad", escribió en Telegram.
Rusia lanza contra Ucrania tres misiles balísticos y 113 drones
Rusia ha lanzado desde la pasada tarde contra territorio ucraniano tres misiles balísticos Iskander-M y 113 drones Shahed y de otros tipos, según informó la Fuerza Aérea ucraniana en su parte de este miércoles.
Un misil balístico y 89 drones fueron neutralizados por las defensas aéreas ucranianas, y los otros dos misiles y 24 drones no fueron interceptados e impactaron en trece localizaciones distintas no especificadas por la Fuerza Aérea de Ucrania.
El consulado de Polonia en la ciudad ucraniana de Odesa sufre daños en un ataque de Rusia
El consulado de Polonia en la ciudad ucraniana de Odesa, en el sur del país invadido por Rusia, sufrió daños en el ataque registrado en la noche del lunes a este martes, según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores polaco. Según informó en su cuenta de X, Maciej Wewior, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores olaco, tras "otra noche de terror ruso" por culpa de "un bombardeo nocturno, el consulado polaco en Odesa resultó dañado". "Ninguno de nuestros empleados resultó herido", precisó el portavoz, que también mostró su "gran respeto" al equipo de diplomáticos de Polonia que trabaja en Ucrania, país invadido por Rusia desde febrero de 2022.
Muere una mujer en la ciudad portuaria rusa de Taganrog en un ataque ucraniano con drones
Una mujer murió este martes en la ciudad de Taganrog, en la región rusa de Rostov, por un ataque ucraniano con drones, según informaron las autoridades locales. "Falleció una mujer de 65 años. En el momento del ataque se encontraba realizando tareas de limpieza en el edificio atacado". escribió en Telegram el gobernador de la región, Yuri Slyusar. Agregó que los rescatistas continúan trabajando en el lugar del ataque para despejar los escombros del edificio dañado por el ataque ucraniano.
El Parlamento ucraniano confirma la destitución del ministro de Defensa
La Rada Suprema ucraniana ha confirmado este martes la destitución del hasta ahora ministro de Defensa de Ucrania, Denis Shmigal, paso necesario para asumir como próximo titular de Energía, así como la del ministro de Transformación Digital, Mijailo Fedorov, que se encargará de la cartera que deja Shmigal.
Según confirma el Parlamento ucraniano en una nota, un total de 265 diputados ucranianos han aprobado el cese de Shmigal, como paso previo para que se ponga al frente de la cartera de Energía, puesto salpicado por la trama de corrupción que a finales de 2025 se llevó por delante a la ministra Svitlana Hrinchuk y al titular de Justicia, German Galushchenko.
Zelenski pide más presión sobre la flota fantasma rusa
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, pidió este martes a sus aliados que estrechen el cerco sobre la llamada flota fantasma rusa que el Kremlin utiliza para burlar las sanciones a sus exportaciones petroleras y advirtió de que Rusia trabaja para incorporar a ella nuevos barcos después de que una quinta parte de las naves hayan dejado de operar debido a las medidas de Kiev y sus socios.
Zelenski agregó que reducir los ingresos que Moscú obtiene con esta práctica -que la inteligencia exterior ucraniana estima en al menos 30.000 millones de dólares al año- forzaría a Rusia a tomarse en serio el proceso de paz y ayudaría a avanzar en el proceso diplomático para poner fin a la guerra.
Denuncian el ataque contra dos petroleros
Dos petroleros que cubrían la ruta del Consorcio del Oleoducto del Caspio han sido atacados en el mar Negro cerca de la terminal de carga de estas instalaciones, que se extienden desde la costa kazaja a la ciudad rusa de Novorosisk.
Los dos buques se habían distanciado de la zona de carga a la espera de turno para hacerlo cuando han sido atacados, según ha contado una fuente en condición de anonimato a la agencia de noticias Bloomberg.
Se desconoce por el momento el alcance de los daños sufridos por ambos buques. Las aguas mar Negro se han vuelto un escenario recurrente de los ataques de Ucrania y Rusia durante la guerra, en especial en este último mes. Debido a ello, las cargas de petróleo kazajo han disminuido también.
Un 70% de Kiev está sin electricidad
Un 70 % de Kiev se quedó este martes sin electricidad debido a los daños causados en el sistema energético por el ataque masivo con misiles y drones lanzado por Rusia contra infraestructuras del sector de la capital y otras regiones de Ucrania, según dijo a la publicación Kyiv Independent el director ejecutivo de la empresa eléctrica nacional, Ukrenergo, Vitali Zaichenko.
El jefe de Ukrenergo explicó que este nuevo bombardeo -en el que Rusia empleó cerca de 300 drones y 25 misiles, algunos de ellos balísticos- alcanzó varias subestaciones eléctricas.
“Los rusos están intentando dejar sin conexión a la ciudad y obligar a la gente a marcharse fuera (de Kiev)”, declaró Zaichenko.
Kiev reivindica ataques a un arsenal e infraestructuras energéticas rusos
Las Fuerzas Armadas ucranianas reivindicaron ataques con drones en la noche del lunes a este martes en los que golpearon un arsenal de misiles y artillería e infraestructura energética rusos en la regional oriental de Donetsk, ocupada por Rusia, y en la península de Crimea, anexionada por Moscú en 2014.
Según informó en su cuenta de la red social 'Facebook' el comandante de las fuerzas de drones de Ucrania, Robert "Magiar" Brovdi, los ataques destruyeron un arsenal en la ciudad de Makiivka, en Donetsk, donde las operaciones ucranianas golpearon también instalaciones de una base petrolera.
Rusia confirma el ataque masivo contra Ucrania
El Ministerio de Defensa de Rusia confirmó este martes el ataque masivo perpetrado anoche contra la infraestructura energética ucraniana en represalia por lo que llamó "ataques terroristas" cometidos por Kiev en territorio ruso.
"En respuesta a los ataques terroristas de Ucrania contra objetivos civiles en territorio de Rusia esta noche las Fuerzas Armadas rusas asestaron un ataque masivo con armas de alta precisión de emplazamiento terrestre y también aparatos no tripulados", señala el comunicado castrense.
Moscú subraya que los objetivos del ataque fueron "instalaciones de la infraestructura energética utilizadas en interés del ejército ucraniano y las empresas de la industria militar".
