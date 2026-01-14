Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Denuncian el ataque contra dos petroleros

Dos petroleros que cubrían la ruta del Consorcio del Oleoducto del Caspio han sido atacados en el mar Negro cerca de la terminal de carga de estas instalaciones, que se extienden desde la costa kazaja a la ciudad rusa de Novorosisk.

Los dos buques se habían distanciado de la zona de carga a la espera de turno para hacerlo cuando han sido atacados, según ha contado una fuente en condición de anonimato a la agencia de noticias Bloomberg.

Se desconoce por el momento el alcance de los daños sufridos por ambos buques. Las aguas mar Negro se han vuelto un escenario recurrente de los ataques de Ucrania y Rusia durante la guerra, en especial en este último mes. Debido a ello, las cargas de petróleo kazajo han disminuido también.