Las amenazas de Trump
Robles abre la puerta a que España participe en la misión europea en Groenlandia
"Yo creo que no hay que precipitar acontecimientos", afirma la ministra de Defensa
EFE
La ministra de Defensa, Margarita Robles, no ha descartado que España participe en la misión militar europea en Groenlandia como respuesta a la intención del presidente estadounidense, Donald Trump, de apropiarse de esa isla, si bien ha pedido "no adelantar acontecimientos".
"Reforzar la vigilancia en Groenlandia sí sería una opción, por ejemplo, pero vamos viendo a lo largo del día de hoy. Yo creo que no hay que precipitar acontecimientos", ha señalado Robles en declaraciones a los medios a su llegada al Congreso donde comparece en la Comisión de Secretos Oficiales desde las 8:30 horas.
Estas manifestaciones de la ministra de Defensa se producen después de que Francia, Alemania, Suecia y Noruega hayan anunciado el envío de tropas al territorio autónomo danés para estudiar de forma conjunta posibles formas de cooperar con el objetivo de incrementar la seguridad en la región.
"Estamos permanentemente de acuerdo con los demás aliados. Iremos viendo a lo largo del día de hoy qué es lo que está encima de la mesa en esas reuniones del día de hoy", ha señalado Robles, que ha precisado que, en todo caso, la misión europea sería de "vigilancia". La ministra se ha mostrado prudente y ha insistido en que hay que esperar para comprobar cómo se desarrollan los acontecimientos a lo largo del día, en el que "está habiendo reuniones". "Vamos a ver cómo avanza todo y en función de eso se tomarán decisiones", ha afirmado.
A la pregunta de si cree que la apropiación de Estados Unidos de Groenlandia por la fuerza puede suponer el fin de la Alianza Atlántica, ha respondido que no, si bien ha considerado "inaceptable" que se lleve a cabo. "Sería gravísimo que eso se produjera, pero vamos a ser prudentes a la hora de tomar decisiones y sobre todo, es importante respetar los marcos que está habiendo, marcos de mucha prudencia, de mucha discreción, para ver qué soluciones se toman".
