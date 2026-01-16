Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Financiación autonómicaEl Cefot y CáceresCrimen machistaAeródromo de CáceresSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

DIRECTO | Última hora del conflicto Hamás-Israel

Donald Trump ha anunciado que ya ha conformado la Junta de Paz, el órgano que supervisará al futuro Gobierno tecnocrático de Gaza, y anunciará los nombres de sus integrantes "próximamente"

Una calle de la ciudad de Gaza.

Una calle de la ciudad de Gaza. / EFE

O. González / R. Gargoi / S.Vázquez

Hamás y el establecimiento de una fuerza internacional de seguridad. Además, persisten las diferencias entre los diferentes actores respecto a la posibilidad de la creación de un estado palestino. Mientras tanto, en Irán las protestas han escalado hasta convertirse en multitudinarias y el régimen ha respondido con una dura represión que se ha cobrado la vida de centenares de manifestantes.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cuando Pedro Sánchez era “guapo y de buen porte”: la mili en Cáceres, la escuadra de gastadores, el encontronazo con un cabo y su jura presidida por Juan Carlos I
  2. Extremadura registra el mayor aumento del país en la creación de empresas, con 138 nuevas sociedades
  3. Estas son las cinco carreteras que se verán afectadas este viernes en Extremadura por las tractoradas que unen al campo
  4. Estos son los pueblos extremeños que recibirán ayudas para reparar infraestructuras derivadas de las inundaciones
  5. Nueva construcción de vivienda en plena avenida Virgen de la Montaña de Cáceres: tres meses de obras para crear cuatro apartamentos
  6. La Junta de Extremadura concederá ayudas de hasta 14.000 euros para contratar a personas con discapacidad
  7. Cáceres ratifica la nueva ubicación del mercadillo tras meses de polémica
  8. Aparatoso accidente en el cruce de los Juzgados de Cáceres entre dos coches

Vídeo | Tractorada en la comarca del Alagón

Cáceres quiere más turistas extranjeros: ferias internacionales y Portugal, claves del nuevo impulso al sector

Cáceres quiere más turistas extranjeros: ferias internacionales y Portugal, claves del nuevo impulso al sector

Variedad (de la buena) en Mérida: Edu Soto lidera el estreno de temporada del Teatro María Luisa con 11 espectáculos y 5 películas hasta marzo

Variedad (de la buena) en Mérida: Edu Soto lidera el estreno de temporada del Teatro María Luisa con 11 espectáculos y 5 películas hasta marzo

Vídeo | Ángel García Blanco, presidente de Asaja Extremadura: "La idea es cerrar completamente todos los accesos a La Vera"

Musgos: qué son y por qué son importantes para los ecosistemas

Musgos: qué son y por qué son importantes para los ecosistemas

Vídeo | Fernando Miranda: "Reclamamos precios justos, que se cumpla la Ley de la Cadena Alimentaria"

Tracking Pixel Contents