EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

La Casa Blanca alaba a Delcy Rodríguez mientras Trump recibe de forma discreta a María Corina Machado

El Gobierno de Donald Trump aseguró este jueves que Delcy Rodríguez, la "presidenta encargada" de Venezuela, ha cumplido desde el 3 de enero "con todas las exigencias y solicitudes de Estados Unidos y del presidente". Su portavoz en la Casa Blanca, Karoline Leavitt, no solo resaltó el carácter "extremadamente cooperativo" de la sucesora de Nicolás Maduro. Mientras el magnate republicano almorzaba con María Corina Machado, Leavitt dijo que "su opinión sobre ese asunto no ha cambiado". El "asunto" al que se refirió la portavoz ante la curiosidad de la prensa tiene que ver con las palabras del propio Trump días atrás, cuando consideró que "sería muy difícil" para la premio Nobel de la Paz ser "la líder" de un proceso de transición en Venezuela. "No cuenta con el apoyo ni el respeto dentro del país. Es una mujer muy amable, pero no goza del respeto necesario". Fue entonces, según la funcionaria, "una evaluación realista, basada en lo que el presidente estaba leyendo y escuchando de sus asesores y su equipo de seguridad nacional".

Antes de dirigirse al Capitolio para dialogar con un grupo de legisladores republicanos y demócratas, la dirigente opositora aseguró haberle "presentado" a su anfitrión la medalla del Premio Nobel de la Paz obtenida en 2025. Trump aspiraba a ese galardón. "Le estamos entregando la medalla como un reconocimiento por su compromiso con la libertad en Venezuela".

