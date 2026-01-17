Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cortes en la A-66Monjas de clausuraDonación de órganosPrimera abogadaSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Oriente Próximo

Israel rechaza la comisión administrativa palestina para Gaza que avala EEUU y pide explicaciones a Washington

El Gobierno de Benjamín Netanyahu subraya que el órgano "no fue coordinado con Israel" y es "contrario a su política"

Benjamín Netanyahu y Donald Trump, en una imagen de archivo.

Benjamín Netanyahu y Donald Trump, en una imagen de archivo. / Amos Ben Gershom/Israel Gpo / Zuma Press / Contact

EP

Madrid

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha denunciado este sábado el anuncio formulado por Estados Unidos sobre la formación de la llamada Comisión Administrativa Palestina, la "administración de tecnócratas palestinos" ideada por el equipo del presidente de EEUU, Donald Trump, para reemplazar la autoridad del movimiento islamista palestino Hamás en Gaza durante un futuro de posguerra.

"El anuncio de la composición de la Comisión Administrativa Palestina no fue coordinado con Israel y es contrario a su política", ha hecho saber la oficina del primer ministro Netanyahu.

En este sentido, Netanyahu ha dado orden a su ministro de Exteriores, Gideon Saar, para que se ponga en contacto con el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, "sobre esta cuestión".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cuando Pedro Sánchez era “guapo y de buen porte”: la mili en Cáceres, la escuadra de gastadores, el encontronazo con un cabo y su jura presidida por Juan Carlos I
  2. Estas son las cinco carreteras que se verán afectadas este viernes en Extremadura por las tractoradas que unen al campo
  3. En directo | 300 tractores distribuidos estratégicamente cierran Extremadura
  4. Nuevos cortes en la A-66 a la altura de Cáceres para construir la variante de Malpartida: estos son los itinerarios alternativos
  5. Un piso a estrenar en Nuevo Cáceres sale al mercado por 166.500 euros
  6. La transformación de la antigua discoteca La New People de Hernández Pacheco: de la movida a comercializar cien trasteros en Cáceres
  7. Atraco en la sucursal de Caja Rural de Extremadura de Nuevo Cáceres: 'Eran dos encapuchados y se han llevado dinero
  8. Extremadura registra el mayor aumento del país en la creación de empresas, con 138 nuevas sociedades

Trump impone nuevos aranceles a siete países europeos aliados de Groenlandia hasta que complete la "adquisición" de la isla

Trump impone nuevos aranceles a siete países europeos aliados de Groenlandia hasta que complete la "adquisición" de la isla

Cambios en el sector hotelero de Cáceres: nuevo fichaje en el Hilton y adiós a un habitual desde hace una década

Cambios en el sector hotelero de Cáceres: nuevo fichaje en el Hilton y adiós a un habitual desde hace una década

Fotogalería | La nieve cubre el norte de Extremadura

Fotogalería | La nieve cubre el norte de Extremadura

Vídeo | Primeros pasos hacia la Semana Santa de Cáceres

Extremadura registra 1.159 atentados contra la autoridad: penas de prisión de hasta cuatro años

Extremadura registra 1.159 atentados contra la autoridad: penas de prisión de hasta cuatro años

Multicines Cáceres estrena 'La asistenta' y 'Abuela tremenda', las películas más comentadas

Multicines Cáceres estrena 'La asistenta' y 'Abuela tremenda', las películas más comentadas

Extremadura lidera el crecimiento de la obra pública en España con un 216% más de licitaciones

Extremadura lidera el crecimiento de la obra pública en España con un 216% más de licitaciones
Tracking Pixel Contents