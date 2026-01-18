DIRECTO | Última hora del conflicto Hamás-Israel

Hamás y el establecimiento de una fuerza internacional de seguridad. Además, persisten las diferencias entre los diferentes actores respecto a la posibilidad de la creación de un estado palestino. Mientras tanto, en Irán las protestas han escalado hasta convertirse en multitudinarias y el régimen ha respondido con una dura represión que se ha cobrado la vida de centenares de manifestantes.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

Al menos cuatro heridos en un ataque de colonos israelíes contra varias viviendas en Cisjornadia Al menos cuatros personas han resultado heridas este sábado por el ataque de colonos israelíes contra un campamento de la comunidad beduina en los alrededores de la localidad de Mikhmas, en el noreste de Jerusalén en Cisjordania. Los atacantes han incendiado ocho viviendas y dos vehículos, disparado con munición real, vandalizado el campamento y agredido a varios de los habitantes del lugar, según informa la agencia de noticas palestina Wafa. Los cuatro heridos, dos activistas extranjeros y dos ciudadanos palestinos, ha sido atendidos 'in situ' por efectivos de la Media Luna Roja y luego trasladados al hospital para recibir tratamiento médico.

La Yihad Islámica Palestina dice que la Junta de Paz de Trump para Gaza está al servicio de Israel La Yihad Islámica Palestina denunció este sábado en un comunicado que la Junta de Paz para Gaza, cuyos organismos y los miembros de algunos de ellos anunció Estados Unidos el viernes, sirve a los intereses de Israel. "Nos sorprendió la composición de la llamada 'Junta de Paz' y los nombres anunciados, elegidos según las especificaciones israelíes y que sirven a los intereses de la ocupación, lo que constituye una clara indicación de intenciones negativas premeditadas respecto a la implementación de los términos del acuerdo", recoge el comunicado del grupo islamista.

Trump pide "un nuevo gobierno" para Irán y señala a Jamenei por ser un "enfermo" que mata a su pueblo El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este sábado que "es hora de buscar un nuevo gobierno" para Irán y ha señalado en particular al líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, por ser un "enfermo" que mata a manifestantes. Trump ha respondido así a Jamenei, quien ha acusado este sábado al mandatario estadounidense de ser "culpable" de los muertos registrados durante la ola de protestas que vive el país, más de 3.400, según organizaciones de Derechos Humanos. "De lo que es culpable como líder del país es de la completa destrucción del país y del uso de la violencia a niveles jamás vistos hasta ahora", ha afirmado Trump en una entrevista con el portal Politico.

Israel rechaza la comisión administrativa palestina para Gaza y pide explicaciones a EEUU El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha denunciado este sábado el anuncio formulado por Estados Unidos sobre la formación de la llamada Comisión Administrativa Palestina, la "administración de tecnócratas palestinos" ideada por el equipo del presidente de EEUU, Donald Trump, para reemplazar la autoridad de Hamás en Gaza durante un futuro de posguerra. "El anuncio de la composición de la Comisión Administrativa Palestina no fue coordinado con Israel y es contrario a su política", ha hecho saber la oficina del primer ministro Netanyahu. En este sentido, Netanyahu ha dado orden a su ministro de Exteriores, Gideon Saar, para que se ponga en contacto con el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, "sobre esta cuestión".

Trump invita al presidente de Paraguay a la Junta de la Paz para Gaza El presidente de Paraguay, Santiago Peña, reveló este sábado que ha sido invitado por su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, a formar parte de la Junta de la Paz, el órgano que supervisará al futuro Gobierno tecnocrático de Gaza. "Asumimos con honor la responsabilidad de trabajar junto a los Estados Unidos por una paz duradera para todos", escribió Peña en su cuenta de X, donde además difundió la carta, con fecha 16 de enero, remitida por la Casa Blanca.

Milei, feliz por la decisión de Trump de incluirlo en la Junta de Paz para finalizar el conflicto en Gaza El ultraderechista Javier Milei celebró alborozadamente la decisión de Donald Trump de incluirlo en la Junta por la Paz diseñada por el presidente de Estados Unidos para poner fin al conflicto en la Franja de Gaza así como otros conflictos globales. "Gracias presidente Trump. Es un honor para mí haber recibido esta noche la invitación para que la Argentina integre, como Miembro Fundador, el Board of Peace, una organización creada por Trump para promover una paz duradera en regiones afectadas". (Seguir leyendo)

Trump invita a Erdogan y a Al Sisi a formar parte de la Junta de Paz para Gaza El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha extendido una invitación a sus homólogos turco y egipcio, Recep Tayyip Erdogan y Abdelfatá al Sisi, a formar parte de su flamante Junta de Paz para Gaza, el organismo que será encargado de garantizar la seguridad y la reconstrucción durante la posguerra en el enclave palestino. La Presidencia turca y el ministro de Exteriores egipcio, Badr Abdellaty, han confirmado respectivamente que han recibido las invitaciones de Trump. "El 16 de enero de 2026, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en su calidad de presidente fundador del Consejo de Paz, envió una carta invitando a nuestro presidente, Recep Tayyip Erdogan, a participar como miembro fundador de la Junta de Paz", ha hecho saber el portavoz de la Presidencia turca, Burhanettin Duran, en declaraciones recogidas por la agencia oficial de noticias Anadolu.

La Junta de Paz para Gaza de Trump contará con Tony Blair, Marco Rubio y Jared Kushner, sin ningún palestino El futuro de Gaza dependerá de mandatarios mundiales y empresarios millonarios, y no de los palestinos. Así lo ha anunciado este viernes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al revelar los nombres de los miembros de la Junta de Paz que debe supervisar el nuevo Gobierno del enclave palestino. Entre los integrantes de esta recién nombrada institución, están el exprimer ministro británico, Tony Blair, el secretario de Estado, Marco Rubio, el enviado de la Casa Blanca, Steve Witkoff, el yerno de Trump, Jared Kushner, y el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga. Sólo hay dos mujeres y ningún representante palestino. Además, también hay funcionarios prominentes de Turquía y Qatar, lo que puede acabar enfadando a Israel, ya que han sido los países más críticos de la ofensiva israelí sobre Gaza, que ha dejado más de 71.440 muertos. (Seguir leyendo)

Tony Blair dice sentirse "honrado" tras el nombramiento de Trump para la Junta Ejecutiva de Gaza El ex primer ministro británico Tony Blair afirmó este sábado sentirse "honrado" de que el presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, lo haya nombrado como miembro de la Junta Ejecutiva para Gaza. En un comunicado difundido en la página web del instituto que lleva su nombre, Blair dijo: "Agradezco al presidente Trump su liderazgo en la creación de la Administración de Paz y me siento honrado de haber sido nombrado miembro de su Junta Ejecutiva".