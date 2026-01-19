En Directo
DIRECTO | Última hora del conflicto Hamás-Israel
Benjamín Netanyahu ha criticado el anuncio de EEUU sobre la formación de la llamada Comisión Administrativa Palestina, una decisión que no fue "coordinada con Israel y es contrario a su política"
O. González / R. Gargoi / S.Vázquez
Hamás y el establecimiento de una fuerza internacional de seguridad. Además, persisten las diferencias entre los diferentes actores respecto a la posibilidad de la creación de un estado palestino. Mientras tanto, en Irán las protestas han escalado hasta convertirse en multitudinarias y el régimen ha respondido con una dura represión que se ha cobrado la vida de centenares de manifestantes.
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.
El primer ministro de Pakistán recibe la invitación para sumarse a la Junta de Paz para Gaza
El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, ha recibido una invitación para sumarse a la Junta de Paz liderada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que se encargará de la gestión de la Franja de Gaza.
"El primer ministro de Pakistán ha recibido la invitación del presidente estadounidense, Donald Trump, para unirse a la Junta de Paz", ha informado el Ministerio de Exteriores paquistaní en un comunicado.
La cartera diplomática ha asegurado en la breve nota que el Gobierno de este país "seguirá comprometido con los esfuerzos internacionales por la paz y la seguridad" en la Franja de Gaza, "que conduzcan a una solución duradera para la cuestión palestina, de conformidad con las resoluciones de Naciones Unidas".
El presidente iraní advierte de que atacar al líder supremo desencadenaría una "guerra total"
El presidente iraní, Masud Pezeshkian, ha advertido este domingo de que cualquier ataque contra el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, desencadenaría una "guerra total" con Irán. "Un ataque contra el líder supremo de nuestro país implicaría una guerra total con la nación iraní", ha indicado Pezeshkian en un mensaje publicado en redes sociales. Pezeshkian se ha referido al origen económico de las protestas que sacuden el país desde finales de diciembre y ha recalcado que "si hay dificultades en la vida diaria del querido pueblo de Irán, uno de los factores principales es la antigua hostilidad y las inhumanas sanciones del Gobierno de Estados Unidos y de sus aliados".
Irán destaca la retirada de EEUU de Irak como una prueba de la cooperación entre Bagdad y Teherán
El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha recibido este domingo en Teherán a su homólogo iraquí, Fuad Huseín, ante quien ha puesto en valor la retirada de las tropas estadounidenses de Irak como una consecuencia de la "estrecha colaboración" bilateral en materia de seguridad.
Para Araqchi, la retirada definitiva de Estados Unidos de la Base de Ain al Asad y el fin de la Misión de Naciones Unidas de Asistencia a Irak (UNAMI) son "claros indicadores" de un refuerzo de la independencia, estabilidad y soberanía nacional de Irak, según recogen medios iraquíes e iraníes.
Egipto desvela los nombres de los 12 miembros del comité tecnocrático que gobernará Gaza
Egipto anunció este domingo el listado de los 12 miembros que forman el comité tecnocrático palestino que administrará la Franja de Gaza encabezado por Ali Shaaz, y aseguró que el grupo ya celebró una reunión en la que se le "encomendó formalmente asumir las responsabilidades" en el enclave.
Un comunicado del centro de prensa egipcio, detalla que Shaaz, un ex viceministro de la Autoridad Palestina, se encargará de Energía y Transporte además de liderar el comité; Abdelkarim Ashour será comisario de Agricultura; Omar Shamali, Comunicaciones y Servicios Digitales; Aed Abu Ramadan, Economía, Industria y Comercio; y Yabr al Daour, de Educación.
Italia, invitada a formar parte de la Junta de Paz para Gaza
La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, adelantó este domingo que Italia ha sido invitada a participar en la Junta Ejecutiva que supervisará el nuevo Gobierno de Gaza.
"Creo que Italia puede desempeñar un papel destacado, estamos dispuestos a aportar nuestra contribución a la elaboración del plan de paz", dijo Meloni a los periodistas desde Seúl donde se encuentra en visita oficial.
El ejército sirio extiende su control al norte del país tomando la presa del río Eúfrates
El Ejército de Siria se ha hecho con el control de la ciudad de Tabqa y la presa de la localidad, construida sobre el río Eúfrates y la más grande del país, tras una jornada de combates en la zona con las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) que continúan a las puertas de la estratégica ciudad de Raqqa.
El fiscal de Teherán afirma que los castigos contra manifestantes serán “firmes y rápidos”
El fiscal de Teherán, Ali Salehi, rechazó las afirmaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acerca de la supuesta suspensión de las ejecuciones de manifestantes y aseguró que la respuesta de la Justicia iraní será “firme, disuasoria y rápida”, informó este domingo la televisión estatal.
“Trump siempre dice tonterías sin fundamento; nuestra respuesta será firme, disuasoria y rápida”, afirmó ayer Salehi en un acto del líder supremo de Irán, Alí Jameneí, quien reconoció la muerte de “varios miles de personas” en las protestas.
“Actualmente, hay un gran número de casos en los que se han emitido acusaciones que han sido enviados a los tribunales”, continuó el fiscal.
Al menos cuatro heridos en un ataque de colonos israelíes contra varias viviendas en Cisjornadia
Al menos cuatros personas han resultado heridas este sábado por el ataque de colonos israelíes contra un campamento de la comunidad beduina en los alrededores de la localidad de Mikhmas, en el noreste de Jerusalén en Cisjordania.
Los atacantes han incendiado ocho viviendas y dos vehículos, disparado con munición real, vandalizado el campamento y agredido a varios de los habitantes del lugar, según informa la agencia de noticas palestina Wafa.
Los cuatro heridos, dos activistas extranjeros y dos ciudadanos palestinos, ha sido atendidos 'in situ' por efectivos de la Media Luna Roja y luego trasladados al hospital para recibir tratamiento médico.
La Yihad Islámica Palestina dice que la Junta de Paz de Trump para Gaza está al servicio de Israel
La Yihad Islámica Palestina denunció este sábado en un comunicado que la Junta de Paz para Gaza, cuyos organismos y los miembros de algunos de ellos anunció Estados Unidos el viernes, sirve a los intereses de Israel. "Nos sorprendió la composición de la llamada 'Junta de Paz' y los nombres anunciados, elegidos según las especificaciones israelíes y que sirven a los intereses de la ocupación, lo que constituye una clara indicación de intenciones negativas premeditadas respecto a la implementación de los términos del acuerdo", recoge el comunicado del grupo islamista.
Trump pide "un nuevo gobierno" para Irán y señala a Jamenei por ser un "enfermo" que mata a su pueblo
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este sábado que "es hora de buscar un nuevo gobierno" para Irán y ha señalado en particular al líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, por ser un "enfermo" que mata a manifestantes. Trump ha respondido así a Jamenei, quien ha acusado este sábado al mandatario estadounidense de ser "culpable" de los muertos registrados durante la ola de protestas que vive el país, más de 3.400, según organizaciones de Derechos Humanos. "De lo que es culpable como líder del país es de la completa destrucción del país y del uso de la violencia a niveles jamás vistos hasta ahora", ha afirmado Trump en una entrevista con el portal Politico.
