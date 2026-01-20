China aboga por la globalización económica para no caer en "ley de la selva"

El Gobierno chino ha expresado su compromiso en apoyo del multilateralismo y el libre comercio para promover conjuntamente una "globalización económica" universalmente beneficiosa e inclusiva, frente a los actos unilaterales que afectan gravemente al orden económico y comercial, con el fin de no volver a la "ley de la selva", donde el fuerte intimida al débil.

En un discurso pronunciado este martes en Davos (Suiza) durante la celebración del Foro Económico Mundial, el viceprimer ministro chino, He Lifeng, ha señalado que el "creciente unilateralismo y proteccionismo", agravado por el impacto de los conflictos regionales y la geopolítica, está generando nuevos cambios en el orden económico y comercial global.

En particular, ha criticado que, desde el año pasado, las guerras arancelarias y comerciales han impactado significativamente al desarrollo de la economía mundial y planteado serios desafíos al multilateralismo y al libre comercio.

"Inclusiva"

De tal modo, mientras que la fragmentación económica puede reducir el crecimiento económico y no beneficia a ningún país, Pekín aboga por "una globalización económica universalmente beneficiosa e inclusiva". "Nos comprometemos a tender puentes, no levantar muros", ha afirmado en su intervención en el cónclave que cada año reúne en Davos a las élites económicas y sociales.

Si bien el funcionario chino ha reconocido que la globalización económica "no es perfecta y puede causar algunos problemas", ha subrayado que se puede rechazar por completo para refugiarse en un aislamiento autoimpuesto, por lo que el enfoque solo puede ser encontrar soluciones conjuntas mediante el diálogo para orientarla hacia el sentido correcto.

En este sentido, ha defendido la necesidad de salvaguardar el multilateralismo y hacer que el orden económico y comercial internacional sea "más justo y equitativo", advirtiendo que los actos unilaterales y los acuerdos comerciales de ciertos países violan claramente los principios y normas fundamentales de la OMC y afectan gravemente al orden económico y comercial mundial.

El "pastel" de la economía

"Las normas deben aplicarse por igual a todos", ha afirmado, añadiendo que "un puñado de países no debe disfrutar de privilegios basados en su fuerza, y el mundo no debe volver a la ley de la selva donde el fuerte intimida al débil".

De esta manera, ha expresado la disposición de China a fomentar la prosperidad común con sus socios comerciales a través de su propio desarrollo y a ampliar "el pastel de la economía y el comercio mundiales" para lo que "abrirá aún más sus puertas al mundo" y ampliará el acceso a sus mercados, especialmente en el sector servicios, intensificando sus esfuerzos para atraer y aprovechar la inversión extranjera.

Noticias relacionadas

"China expandirá activamente la demanda interna y compartirá con el mundo las oportunidades que ofrece su vasto mercado", ha apuntado He Lifeng al recordar que Pekín prioriza la demanda interna en su agenda económica este año y está trabajando en un plan para impulsar los ingresos de la población con el fin de alentar el consumo.