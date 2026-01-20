Le Pen cambia de estrategia en el juicio de apelación por el caso de los falsos asistentes: "El Parlamento Europeo no cumplió con su función de alertarnos"

Es el quinto día del juicio de apelación por el caso de los falsos asistentes del Parlamento Europeo, que condenó a Marine Le Pen a la inhabilitación política. A la entrada del Tribunal de París, decenas de cámaras seguían un día más esperando la llegada de la líder ultraderechista, porque este martes declaraba por primera vez frente a la justicia.

Este juicio es crucial para su candidatura presidencial de 2027. Si consigue rebajar su pena, Le Pen podría presentarse a las elecciones generales. Sin embargo, la nueva estrategia de defensa adoptada en este proceso parece generar más sorpresa en la sala que dudas sobre su condena. La política subió al estrado, vestida con una chaqueta azul oscuro, para negar ante el tribunal haber pedido a nadie contratar asistentes para su partido, Agrupación Nacional, que en aquel momento operaba bajo el nombre de Frente Nacional.

Visiblemente irritada, tras más de dos horas de interrogatorio, la diputada por Pas-de-Calais declaró que el Parlamento Europeo conocía "la puesta en común de asistentes desde hacía 10 años", y no imaginó que la situación pudiera "representar un problema", porque "nunca" les alertaron. "El Parlamento Europeo no cumplió con su función de alertar como debía; no ocultamos absolutamente nada, ni en los contratos ni en el organigrama", justificó Le Pen, dirigiéndose al presidente del tribunal y negando haber sido consciente de haber cometido algún delito concreto. Una postura muy distinta a la que adoptó en el primer proceso judicial, en el que descartó tajantemente cualquier ilegalidad. Este cambio de estrategia, no negar la existencia del delito, sino insistir en la ausencia de intención de cometerlo, podría ayudarle a rebajar la pena de cino años de inhabilitación.

Por alusiones, el abogado del Parlamento Europeo, Patrick Maisonneuve, reaccionó tras la audiencia: "Hoy nos dicen que no dimos la voz de alarma, pero existe un principio de confianza entre el Parlamento y sus representantes electos. Esa confianza se ha roto". Maisonneuve subrayó el cambio de estrategia de defensa de la líder de la extrema derecha. "Se negó que la justicia pudiera exigirle responsabilidades. Tras impugnar los hechos materiales, ahora impugnan la intención. En apelación ante el Tribunal de Casación, a este paso ¡acabará admitiendo los hechos!".

Marine señala a su padre, fundador del partido

Durante la audiencia, Marine Le Pen reconoció que "las cosas podrían haberse gestionado mejor" por parte de Charles Van Houtte, quien fue su asistente en el Parlamento Europeo de 2009 a 2014. La fiscalía sospecha que Van Houtte centralizó, a petición de la dirigente ultra, la gestión de los gastos de los eurodiputados al personal que trabajaba únicamente para el partido.

Le Pen, sin embargo, negó haber participado en esa trama, que según ella empezó antes de que fichara por el partido, que se encontraba bajo el mando de su padre, Jean-Marie Le Pen. "Eso es ilusorio. Fueron contratados incluso antes de mi elección", insistió la exeurodiputada, quien ejerció el cargo entre 2004 y 2017. La menor de los Le Pen no dudó este martes en señalar indirectamente a su padre, fallecido recientemente.

El juez, cansado de las negativas de la líder, extendió su brazo para acercar una de las pruebas presentadas durante los más de 10 años de investigación. En voz alta leyó un correo electrónico enviado por el exdiputado europeo de Agrupación Nacional Jean-Luc Schaffhauser al entonces tesorero del partido, Wallerand de Saint-Just, en mayo de 2014. "Lo que Marine nos pide equivale a firmar contratos ficticios. Nos van a dar una paliza porque, sin duda, nuestros gastos serán analizados con un grupo tan grande". La respuesta de Wallerand de Saint-Just a ese email: "Estoy bastante seguro de que Marine lo sabe todo".

Marine respiró, y con la templanza que le caracteriza pero con cierta molestia, respondió al juez: "Si hubiera recibido un correo electrónico así, no habría respondido con tanta indiferencia. Wallerand de Saint-Just sabe perfectamente que jamás le pediría a un diputado que contratara asistentes para trabajar para Agrupación Nacional".

Injerencia extranjera durante el juicio

El panorama judicial se complica para Marine Le Pen en un proceso que concluirá el próximo 12 de febrero. Tampoco ayudan las recientes declaraciones de la magistrada Magali Lafourcade, en las que reveló que dos emisarios estadounidenses la contactaron en mayo de 2025, convencidos de que Le Pen estaba siendo "injustamente tratada" y era víctima de una "condena política".

La magistrada relató que Samuel Samson y Christopher Anderson, dos asesores de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado de Estados Unidos, buscaban "pruebas que respaldaran la teoría" de que "se trataba de un juicio político cuyo objetivo era apartarla de la carrera presidencial o condenarla al ostracismo por razones puramente políticas".

"Me pareció una especie de intromisión para dar crédito a un discurso que, en mi opinión, pretendía interferir", explicó Lafourcade durante una entrevista para France5, y confesó haber informado al Ministerio de Asuntos Exteriores ese mismo día. "Algo que nunca hago porque, como institución independiente, no divulgamos nuestros intercambios con diplomáticos". En respuesta, el Quai d’Orsay afirmó que se tomaba el asunto "muy en serio".