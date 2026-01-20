Von der Leyen ante los aranceles de Trump: "Cuando los amigos se dan la mano, debería significar algo"

La Unión Europea (UE) y Estados Unidos cerraron un trato comercial el pasado mes de julio que debía poner fin a una escalada arancelaria, por eso la decisión del presidente Donald Trump de imponer aranceles sobre las importaciones de media docena de países europeos por su apoyo a Groenlandia, "es un error", ha dicho la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante un discurso en el Foro Económico Mundial en Davos (Suiza).

"La seguridad del Ártico sólo se puede lograr juntos", ha dicho Von der Leyen para añadir: "Por eso los aranceles adicionales propuestos son un error, especialmente entre aliados desde hace tanto tiempo". La presidenta ha criticado la decisión de Trump que amenaza con dinamitar el acuerdo comercial que la alemana y el estadounidense alcanzaron el pasado mes de julio.

Trump ha amenazado con imponer un incremento del 10% al gravamen sobre las importaciones de Francia, Alemania, Dinamarca, Suecia, Finlandia y Países Bajos, por enviar personal militar a Groenlandia, en plena escalada de tensión por el control de la isla. Hacerlo violaría los términos del acuerdo que Bruselas y Washington sellaron en julio.

"Tanto en política como en negocios, un acuerdo es un acuerdo. Y cuando los amigos se dan la mano, debe significar algo", ha dicho la presidenta de la Comisión. Pero en el mundo actual en el que el derecho internacional se ha puesto en tela de juicio, no todos juegan con las mismas reglas. Trump ha hecho del uso de la política comercial como medio de presión su seña de identidad.

Tensión sobre Groenlandia

Los aranceles sobre las importaciones son solo la última medida de presión de la Casa Blanca sobre los europeos, en su campaña por el control de Groenlandia. Un territorio que aunque no pertenece formalmente a la Unión Europea sí está bajo el control de uno de sus países miembros: Dinamarca.

"Consideramos al pueblo de Estados Unidos no solo como nuestros aliados, sino también como nuestros amigos", ha dicho Von der Leyen. Sin embargo, ante la amenaza de Washington de tomar Groenlandia, "por las buenas o por las malas", la presidenta ha advertido de que "hundirnos en una peligrosa espiral descendente sólo beneficiaría a los mismos adversarios que ambos nos comprometemos a mantener fuera de nuestro panorama estratégico".

Los líderes de la UE se reúnen este jueves para abordar la cuestión. Los Veintisiete buscan una manera de evitar un conflicto abierto con Estados Unidos, que pase por garantizar la seguridad del Ártico de manera colectiva. Pero si esa estrategia falla, "nuestra respuesta será firme, unida y proporcional", ha advertido Von der Leyen.

La alemana ha reiterado su "plena solidaridad" con Groenlandia y Dinamarca y su defensa de la soberanía nacional y la integridad territorial que son "innegociables". Von der Leyen ha anunciado además que el bloque aumentará significativamente sus inversiones en la isla, presentará una nueva estrategia para la región con la defensa del derecho a decidir de los pueblos en el centro y se ha mostrado al mismo tiempo abierta a colaborar con Estados Unidos en la seguridad de la zona.

En este contexto, Von der Leyen ha propuesto, por un lado, destinar parte del aumento del gasto en defensa a la creación de un rompehielos europeo. También ha llamado a estrechar los lazos con los aliados con intereses en la región: Canadá, Noruega, Reino Unido e Islandia. Países con los que la UE ha unido fuerzas ante las amenazas de Trump.

Un mundo nuevo

La presidenta de la Comisión Europea ha hecho un viaje al pasado en su discurso, hasta los años 70 y el conocido como el 'Nixon Shock', que dinamitó el orden económico mundial. "Puede que el mundo sea diferente hoy, pero creo que las crisis geopolíticas pueden, y deben, ser una oportunidad para Europa", ha dicho la presidenta.

Von der Leyen ve "el cambio radical" que el mundo atraviesa, en el que el multilateralismo en el que sienta las bases la UE está en cuestión, como una oportunidad, "una necesidad para construir una nueva forma de independencia europea". La alemana ha sacado pecho por los avances en la integración europea en los últimos meses, sobre todo en el ámbito del comercio y la seguridad.

La presidenta de la Comisión ha insistido en cualquier caso en que "solo podremos aprovechar esta oportunidad si reconocemos que este cambio es permanente", añadiendo que la nostalgia es legítima, pero "no restaurará el orden anterior". Si el bloque no asume que esta es la realidad en la que vivimos, no abordará las dependencias estructurales. "Europa debe cambiar para siempre", ha reiterado. Von der Leyen ha anunciado su intención de presentar en los próximos meses una nueva estrategia de seguridad para el bloque.