Trump demanda a JPMorgan y a su director ejecutivo, Dimon, por 5.000 millones de dólares por cerrarle las cuentas

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha demandado al banco JPMorgan Chase y a su director ejecutivo, Jamie Dimon, en un tribunal estatal de Florida, reclamando al menos 5.000 millones de dólares por alegar que el banco le cerró el acceso a sus cuentas a él y a sus empresas por motivos políticos.

La demanda alega difamación comercial, violación de la buena fe y violaciones de la ley de prácticas comerciales engañosas de Florida. JPMorgan afirmó que la demanda carece de fundamento, afirmando que cerró cuentas únicamente por riesgo legal o regulatorio. El banco ha revelado que está llevando a cabo revisiones relacionadas con las medidas de la administración en materia de "desbancarización".

Noticias relacionadas

El documento presentado ante el juez acusa a Dimon de violar la ley de prácticas comerciales desleales y engañosas de Florida. "Los demandantes confían en que la decisión unilateral de JPMC fue resultado de motivaciones políticas y sociales, y de la creencia infundada y progresista de JP Morgan Chase (JPMC) de que necesitaba distanciarse del presidente Trump y sus opiniones políticas conservadoras", alega la demanda recogida por la cadena CNBC. "En esencia, JPMC desbancarizó las cuentas de los demandantes porque creyó que la corriente política del momento favorecía hacerlo", agrega el escrito presentado por el abogado de Trump, Alejandro Brito.