Von der Leyen abre la puerta a implementar provisionalmente el acuerdo con el Mercosur

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha abierto este viernes la puerta a la entrada en vigor del acuerdo comercial con los países del Mercosur de manera provisional, a pesar de la oposición política a la que se enfrenta el texto, aunque ha reconocido que no ha tomado aún la decisión.

El pasado sábado, Von der Leyen viajó junto con el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, a Asunción (Paraguay) para firmar el acuerdo comercial con los países del Mercosur. Una firma "histórica" que llegó tras más de veinticinco años de negociaciones. Pero el texto, que algunos países rechazan de plano y cuya legalidad cuestiona el Parlamento Europeo, tiene que ser ratificado aún.

"Existe un claro interés en que garanticemos que los beneficios de este importante acuerdo se apliquen lo antes posible", ha reconocido Von der Leyen durante una rueda de prensa, tras una reunión extraordinaria del Consejo Europeo. La alemana ha explicado que, durante la cumbre, varios líderes han planteado la cuestión de la implementación provisional del acuerdo.

"Aún no hemos tomado una decisión", ha reconocido la alemana. Pero la presidenta de la Comisión ha explicado que en el momento en el que uno de los países del Mercosur —Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay— haya ratificado el texto, este podría entrar en vigor. Y se están dando prisa. "En resumen, estaremos listos cuando ellos lo estén", ha reconocido Von der Leyen.

Dudas de la Eurocámara

Las declaraciones de la presidenta de la Comisión Europea llegan después de que el Parlamento Europeo haya decidido esta semana enviar el texto al Tribunal de Justicia de la UE para que examine su legalidad. La decisión retrasará potencialmente el proceso de ratificación durante meses, pero podría incluso dar al traste con el texto. Si la opinión de la justicia europea es negativa, el tratado deberá modificarse.

El presidente de la comisión de comercio de la Eurocámara, Bernd Lange, aseguró en una rueda de prensa que el comisario europeo de comercio, Maros Sefcovic, le había dado su palabra de que no optarán por la aplicación provisional sin antes consultar al Parlamento. Pero mientras que en la Eurocámara hay dudas, los gobiernos europeos, en su mayoría, piden acelerar el proceso.

Países como España o Alemania abogan por la aplicación del acuerdo de manera provisional. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, está entre los líderes que respaldan aplicar cuanto antes el acuerdo. "La aplicación se ha aprobado ya por parte del Consejo y, por tanto, no hay nada más que añadir. Por supuesto, estamos de acuerdo en que se aplique", ha dicho en una rueda de prensa tras la cumbre.

Un acuerdo estratégico

A ojos de la Comisión Europea, y también de muchos países, el acuerdo con los países del Mercosur tiene un peso estratégico importante, un peso todavía mayor en un contexto de creciente tensión con Estados Unidos. La cumbre extraordinaria se centraba precisamente en buscar una postura común de los Veintisiete frente a las amenazas del presidente Donald Trump.

Para Von der Leyen, más allá de mantener unidad y firmeza frente a la amenaza, la UE necesita fortalecerse. Diversificar sus relaciones comerciales es una manera fundamental de hacerlo. "Con nuevos mercados, podemos diversificar nuestras cadenas de suministro. Y cuantos más acuerdos y convenios comerciales tengamos, más independientes seremos", ha sentenciado la alemana.