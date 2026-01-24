Centro Asia
Al menos 61 muertos y 110 heridos por el temporal de frío en Afganistán
Europa Press
Al menos 61 personas han muerto y 110 más han resultado heridas, muchas de ellas menores de edad, debido al temporal de frío y lluvia que está azotando varias regiones de Afganistán, según ha informado la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres de Afganistán (NDMA, por sus siglas en inglés).
El balance se corresponde con los fallecidos entre el miércoles y el jueves, según ha indicado el organismo oficial afgano en un comunicado publicado este sábado en redes sociales. Además hay 458 viviendas destruidas completa o parcialmente, según la NDMA, que advierte de que se trata de cifras preliminares y que hay revisiones en marcha en varias provincias.
"Las intensas lluvias y las nevadas han provocado una avalancha mortal en la provincia de Nuristán y en otras zonas se han hundido cubiertas y provocado accidentes de tráfico", ha explicado por su parte la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA) en un comunicado.
La OCHA destaca que la de Afganistán es una de las crisis humanitarias "más grandes del mundo", con casi 22 millones de personas necesitadas de asistencia, más de dos de cada cinco habitantes del país.
Así, recuerda que ha hecho un llamamiento para recibir 1.700 millones de dólares (unos 1.440 millones de euros) para atender a 17,5 millones de personas.
