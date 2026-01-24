Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

DIRECTO | Última hora del conflicto Hamás-Israel

Benjamín Netanyahu ha criticado el anuncio de EEUU sobre la formación de la llamada Comisión Administrativa Palestina, una decisión que no fue "coordinada con Israel y es contrario a su política"

Palestinos desplazados se reúnen frente a una tienda de campaña en un campamento temporal en Deir al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza.

Palestinos desplazados se reúnen frente a una tienda de campaña en un campamento temporal en Deir al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza. / Associated Press/LaPresse / LAP

O. González / R. Gargoi / S.Vázquez

Hamás y el establecimiento de una fuerza internacional de seguridad. Además, persisten las diferencias entre los diferentes actores respecto a la posibilidad de la creación de un estado palestino. Mientras tanto, en Irán las protestas han escalado hasta convertirse en multitudinarias y el régimen ha respondido con una dura represión que se ha cobrado la vida de centenares de manifestantes.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

Actualizar
Ver más

  1. La borrasca Ingrid azota Cáceres: cerrada la carretera de Zarza la Mayor por inundación y la del puerto de Honduras por nieve
  2. La panadería de la calle Zurbarán de Cáceres, entre las mejores del país: 'Empecé haciendo repartos en bici
  3. Extremadura abrirá este jueves las ayudas de hasta 1.500 euros para sacarse el carné de camión y autobús
  4. Última hora en Cáceres: el ayuntamiento anuncia el desembalse del Guadiloba y avisa a los hortelanos
  5. El Ayuntamiento de Plasencia cierra el espacio cultural La Jaimita porque "no cumplía con nada"
  6. La nieve cortocircuita seis carreteras de Cáceres: el temporal azota al norte
  7. El usuario que rompa uno de los minits de Cáceres tendrá que pagar su coste íntegro: unos 12.000 euros
  8. Lejos de Madrid y Barcelona, Extremadura se consolida como el segundo destino turístico mejor valorado del país

