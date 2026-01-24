El embajador iraní en España atribuye los muertos en las protestas a "la mayor operación terrorista jamás realizada en Irán"

El embajador de Irán en España, Reza Zabib, asegura en una entrevista a Europa Press que las protestas que ha vivido el país son "la mayor operación terrorista jamás realizada dentro de Irán" y achaca los más de 3.000 muertos a las acciones de grupos apoyados desde el exterior.

Las autoridades han confirmado más de 3.000 muertes en las manifestaciones. ¿Lo definiría como la represión más severa de los últimos años en Irán?

Para entender la situación hay que distinguir entre tres partes de lo ocurrido. La primera corresponde a los primeros tres días, cuando hubo solo protestas limitadas, principalmente del bazar y del sector económico privado, debido a la alta inflación y a la devaluación de la moneda nacional. Esto prácticamente concluyó cuando las altas autoridades se sentaron a hablar con los grandes empresarios.

Del 1 al 8 de enero enfrentamos otra ola, con más personas participando en manifestaciones no en la capital, sino en dos o tres ciudades pequeñas, que lamentablemente derivaron en enfrentamientos violentos. Aun así, las fuerzas de seguridad lo toleraron, como en cualquier parte del mundo, aunque sufrieron pérdidas.

Sin embargo, el 8, 9 y casi el 10 de enero la situación fue totalmente diferente. Nos enfrentamos a un escenario en el que se usaron y se distribuyeron armas. La gente fue disparada y asesinada indiscriminadamente por estos grupos terroristas, que ahora han admitido públicamente su responsabilidad, diciendo que sus elementos murieron sobre el terreno. Debo mencionar que tanto fuerzas estadounidenses como israelíes dijeron públicamente que estaban sobre el terreno; los israelíes estaban sobre el terreno, muchos agentes extranjeros estaban sobre el terreno.

Nos enfrentamos a una situación muy violenta, en la que no solo policías, sino también algunos manifestantes fueron mutilados, asesinados brutalmente, ejecutados y quemados. Quemaron a enfermeras en hospitales. Quemaron los cadáveres de agentes de policía. Fueron extremadamente violentos. No el primer día, el día 8, sino el 9 y el 10, cuando la Policía tuvo que confrontarlos.

Lamentablemente, lograron matar a unas 2.400 personas y el resto eran elementos terroristas que fueron abatidos. Desde entonces no ha habido más manifestaciones. La gente comprendió cuál era el escenario. La situación está muy calmada dentro del país. Nos enfrentábamos a una situación terrorista enorme y sin precedentes.

Entonces, ¿todas las víctimas son de grupos terroristas?

Según nuestros datos, unas 2.400 fueron víctimas, y el resto pertenecían a elementos terroristas.

Si es así, ¿este fue el mayor ataque jamás sufrido por Irán?

Algunos prefieren llamarlo la mayor operación terrorista jamás realizada dentro del país, dentro de Irán. En dos o tres días murieron más de 2.000 ciudadanos inocentes y agentes de Policía.

¿Tiene la República Islámica pruebas de esa infiltración, como personas arrestadas o agentes extranjeros que hayan sido abatidos?

Se confiscó una enorme cantidad de armas. Tenemos comunicaciones grabadas de elementos terroristas recibiendo órdenes de matar a policías y agentes de seguridad. Si no era posible, matar a personas. Si no, a quien encontraran.

¿Pero todavía no hay cifras de agentes detenidos o abatidos?

Se detuvo a un buen número; las cifras se anunciarán oficialmente más adelante. He oído que incluso algunos elementos huyeron fuera del país, más allá de las fronteras, debido a su papel en esta operación terrorista. Y la mejor prueba es la calma, cuando la situación se enfría; significa que o bien han sido abatidos o arrestados. Esa es la mejor evidencia.

Ahora que la situación está más calmada, ¿tomarán las autoridades medidas para atender las demandas en este contexto de sanciones económicas y de posibles nuevas por parte de Estados Unidos?

A tenor de las últimas confesiones del Departamento del Tesoro y del Departamento de Estado de EEUU, ellos dijeron públicamente que sacaron a la gente a las calles sin disparar una sola bala, mediante sanciones. Por eso lo llamamos terrorismo económico: aterrorizaron a la población con sanciones.

El plan del gobierno está en marcha: primero, subsidiar directamente a la gente: el dinero ya está en sus cuentas y tienen pleno acceso. Segundo, evitar cualquier carencia: diría que el 90 o 95% de los ciudadanos no solo reciben dinero directo, sino que también tienen derecho a bienes básicos, para asegurarse de que los productos estén disponibles. Este sistema también está funcionando.

La segunda demanda, debido a los últimos acontecimientos y a los tres días de violencia grave, fue la reconexión de internet, que se está restableciendo. Las comunicaciones internacionales han vuelto y el internet está regresando: alrededor del 40%, y algunas estadísticas dicen hasta el 60%. Esto es una señal de tranquilidad y de orden.

Se dijo que se desactivó el servicio de conexión a internet Starlink durante las protestas. ¿Puede confirmar si fue una operación realizada solo por Irán o si recibieron ayuda de aliados como Rusia o China?

Sinceramente, no puedo dar detalles porque no tengo datos. Pero puedo decirle somos muy buenos en esta industria y en esta tecnología. Estamos en contacto con nuestros amigos, eso no es un secreto. Puede que se haya recurrido a ellos con este fin, pero no estoy seguro. Esto no es nuevo para nosotros, somos capaces de hacerlo desde hace mucho tiempo. Tenemos esta capacidad desde hace tiempo, basada en información precisa.

En relación con las ejecuciones, el presidente Trump dijo que fueron canceladas y días después el ministro Aragchi dijo que no se usarían como castigo de los manifestantes. ¿Seguirán siendo un medio de castigo para personas involucradas o acusadas de ataques contra los servicios de seguridad?

Puedo decir con absoluta certeza que no hay pena ni castigo por manifestaciones civiles. Nadie es arrestado por manifestarse pacíficamente. Hace dos años enfrentamos grandes protestas; hubo arrestos, pero luego el 98 o 99% fue liberado sin procedimiento judicial. Nadie es arrestado por manifestarse pacíficamente, y si alguien lo fuera por error, sería liberado. Pero debemos tener en cuenta que quienes mataron a más de 2.000 inocentes, quemaron bienes públicos y privados, deben ser llevados ante la justicia.

Puedo dar cifras alarmantes: 305 ambulancias y autobuses públicos, 250 paradas de autobús, 24 gasolineras, 700 comercios privados, 800 vehículos privados, 300 viviendas privadas; todo fue incendiado o destruido. 750 sucursales bancarias, 680 edificios públicos, 750 vehículos policiales, 200 escuelas, 440 mezquitas, decenas de bibliotecas. Quienes cometieron estos crímenes atroces serán llevados ante la justicia conforme a los estándares internacionales.

Sus derechos serán plenamente respetados y estarán sujetos al debido proceso legal. No hay procedimientos sumarios. Nunca los ha habido. No existe eso de "mañana por la mañana los ejecutarán". No. Somos pacientes. Habrá procedimientos normales. Nadie puede hablar de ejecuciones sumarias.