Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

El Ministerio de Defensa afirma haber tomado dos localidades ucranianas en Donetsk y Zaporiyia

Soldados rusos disparan un cañón autopropulsado Pion de 203 mm hacia posiciones ucranianas.

Soldados rusos disparan un cañón autopropulsado Pion de 203 mm hacia posiciones ucranianas. / AP

Redacción

Madrid

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.

