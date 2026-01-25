La sensación térmica baja a -55 grados en partes de Canadá por una masa de aire ártico.

Canadá se enfrenta este sábado a uno de los días más fríos de los últimos años, con sensaciones térmicas de hasta -55 grados centígrados, a consecuencia de un vórtice polar situado sobre el oeste del país, lo que está causando problemas en los sistemas de transporte y eléctrico.

Las autoridades canadienses advirtieron que en las provincias del oeste del país, conocidas como Las Praderas, la sensación térmica este sábado podría bajar hasta -55 grados mientras que en la provincia de Ontario, la más poblada del país y su corazón industrial, las cifras se situarían entre -30 y -45 grados.

Las condiciones meteorológicas obligaron a la cancelación, o retraso, de numerosos vuelos en todo el país. Air Canada, la principal aerolínea canadiense, dijo que el frío está causando retrasos en los aeropuertos de Montreal y Toronto, este último el más importante del país y uno de los más transitados de Norteamérica.

La situación se repite con otras aerolíneas en localidades como la ciudad de Quebec, o Halifax, esta última en la costa del Atlántico canadiense.

Precisamente en la provincia de Nueva Escocia, la compañía eléctrica ha solicitado a sus consumidores que moderen el consumo ante el fuerte aumento de la demanda a medida que las temperaturas se desploman por la masa de aire ártico.

En su web, Nova Scotia Power advirtió que "está previsto que el sistema eléctrico se aproxime a su capacidad máxima" en las próximas horas.

En otra provincia atlántica, Terranova y Labrador, las advertencias son similares.

En Toronto, Hamilton y otras ciudades de Ontario, los centros de acogida están funcionando a máxima capacidad para atender a las personas que viven en la calle o aquellos cuyas viviendas no están preparadas para las temperaturas extremadamente bajas.

En Toronto, en cuya área metropolitana viven unas seis millones de personas, la cuarta más grande de Norteamérica, las autoridades municipales han ordenado a los refugios y centros de acogida que no rechacen a ninguna persona ya que las bajas temperaturas, especialmente durante la noche, pueden causar la congelación de extremidades en pocos minutos.

A pesar del intenso frío, en la localidad de Niagara Falls, este sábado los turistas seguían acudiendo para fotografiar las famosas cataratas, que en esta época de año están rodeadas por un paisaje congelado.

El Servicio Meteorológico de Canadá advirtió que las temperaturas extremadamente bajas se prolongarán durante días en algunas zonas del país y que a partir del domingo se empezarán a producir copiosas nevadas en algunas de las provincias, como Ontario.