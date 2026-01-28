Asia se blinda contra el virus Nipah: escáneres térmicos e inspecciones visuales en los aeropuertos y controles en las fronteras

Insiste India en que ha controlado el brote del virus Nipah mientras el resto de Asia refuerza su blindaje. La paradoja se explica, por un lado, por la ágil respuesta de los gobiernos asiáticos a las amenazas pandémicas y, por el otro, a las dudas que despiertan las promesas indias. No parece Calcuta, con su altísima densidad demográfica, su precaria red hospitalaria y su mejorable higiene, un lugar idóneo para sofocar una epidemia en días.

La alerta ha devuelto los escáneres térmicos y otros métodos de detección que se popularizaron en todo el mundo durante la covid. Tras la epidemia del SARS, a principios de milenio, los gobiernos asiáticos diseñaron protocolos veloces que después minimizaron los daños durante el covid mientras Occidente se desangraba. Entiende el continente más poblado del mundo que es preferible pecar por exceso ante las amenazas de salud pública y estos días se han puesto manos a la obra.

Declaraciones de salud

Tailandia obliga a firmar declaraciones de salud a los llegados desde el estado indio de Bengala Occidental y ha aumentado los chequeos de temperatura y las inspecciones visuales en los aeropuertos. Los controles se extienden a los dos capitalinos y al de la isla de Phuket, destino habitual de turistas indios por sus playas y desenfreno. Las autoridades han extremado la atención en los lugares más concurridos y ordenado a los visitantes que busquen atención médica si sienten fiebre, migraña, dolor de garganta y toses. Similares medidas funcionan en los aeropuertos de Malasia, Indonesia y Nepal y en sus fronteras terrestres.

Taiwán estudia elevar al virus Nipah hasta la categoría 5 en su listado de enfermedades contagiosas que se reserva a las mayores amenazas sanitarias y abre la puerta a medidas urgentes y acentuadas. Mianmar ha desaconsejado los viajes a Bengala Occidental si no son indispensables y recuperado todo el arsenal médico de la covid, incluidos tests de laboratorio. El Gobierno vietnamita ha pedido una escrupulosa seguridad alimentaria y reforzado los controles en pasos fronterizos y centros hospitalarios. China, que se toma las epidemias muy en serio, ha acentuado la prevención y las capacidades de testeo y está formando a sus médicos en la nueva amenaza.

Cuarentena

La creciente inquietud del vecindario provoca la desazón india. Sus autoridades han combatido hoy lo que llaman “especulaciones y cifras erróneas”. “La situación está siendo monitorizada sin descanso y han sido implementadas todas las medidas sanitarias”, reza el comunicado del Ministerio de Sanidad. Las cinco infecciones detectadas desde diciembre, según esas fuentes, ya están bajo control. Son dos enfermeras del Hospital Narayana de Barasat, en estado crítico, y otros tres sanitarios. Se sospecha que el paciente cero es un enfermo de aquel centro, situado a una veintena de kilómetros de Calcuta, que falleció por insuficiencias respiratorias antes de que se le pudieran hacer las pruebas para confirmar el virus Nipah. Asegura Delhi que las 196 personas que estuvieron en contacto con los infectados han sido sometidas a cuarentena y sus tests han resultado negativos.

El número de infectados no justifica la alarma pero sí una mortalidad que oscila entre el 40 y el 75%. Contra uno de los virus más letales no hay vacuna ni cura y el paciente apenas recibe paliativos. La Organización Mundial de la Salud lo incluye entre los 10 patógenos más peligrosos por su potencial epidémico. Fue detectado por primera vez en 1999 y desde entonces los brotes, generalmente en India y Bangladesh, han generado decenas de muertos.

Noticias relacionadas

Nipah es un virus zoonótico que murciélagos y cerdos pueden contagiar a los humanos y también estos entre sí. Su periodo de incubación oscila entre los cuatro y los 14 días y suele provocar síntomas como fiebre, toses, vómitos y fatiga. Los casos más serios pueden derivar en dificultades respiratorias agudas e inflamación del cerebro que desembocan en un estado decoma. No es raro que los supervivientes padezcan meses o años después problemas neurológicos graves.