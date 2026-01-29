Crisis venezolana
Rubio pone de ejemplo la transición en España como modelo para Venezuela
Redacción
Washington
El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, apunto a España como modelo de transición a seguir en Venezuela. "Hay precedentes, puedo mencionar varios ejemplos, como España o Paraguay, lugares donde hubo una transición de un régimen autocrático a una democracia, y llevó tiempo”, dijo en referencia al proceso iniciado tras la muerte del dictador Francisco Franco en 1975.
- En directo | Protección Civil recomienda a los extremeños quedarse en casa y lanza una alerta por Es-Alert
- Los efectos de la alerta roja: se desploma un muro del Instituto El Brocense, el techo del pabellón de Cáceres el Viejo y el viento castiga con dureza a Antonio Hurtado
- Oquendo abre su segundo local en Cáceres para recibir nueva clientela 'En Frente'
- El temporal azota la provincia de Cáceres: un desbordamiento en la garganta de las Nogaledas afecta a una vivienda de Navaconcejo
- El temporal desborda Cáceres: Arroyo de la Luz, Valdefuentes y Navalvillar de Ibor, entre los más afectados
- Nivel negro en varias carreteras de Cáceres por nieve y lluvia causando graves problemas de circulación
- El fuerte viento destroza Mérida: las imágenes más impactantes de la noche
- Fotogalería | El temporal en Cáceres, más imágenes