Guerra en Ucrania
Trump asegura que Putin ha aceptado no atacar Ucrania durante una semana por el frío: "Estamos muy contentos"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump,, ha asegurado este jueves que ha obtenido el compromiso de su homólogo ruso, Vladimir Putin, de que no bombardeará Kiev y otras ciudades de Ucrania durante una semana por el “frío extraordinario” en la zona.
“Se lo he pedido personalmente y ha accedido”, ha explicado el mandatario a la prensa durante una reunión de su gabinete, la primera de las que realiza en esta segunda presidencia que no ha abierto a preguntas de los periodistas.
“Mucha gente me dijo que no malgastara la llamada, que no iba a conseguirlo, pero Putin lo hizo" (acceder a la petición), ha dicho Trump. "Estamos muy contentos de que lo hayan hecho. Porque no necesitan misiles llegando a sus pueblos y ciudades", ha declarado.
"Aparte de todo, no necesitan (los ucranianos) misiles en sus pueblos y ciudades. (...) Y pensé que era algo bueno, y Ucrania casi no lo cree, estaban muy contentos, porque están pasándolo mal", ha declarado también el mandatario.
Justo a continuación su enviado especial, Steve Witkoff, ha intervenido para alabar a Trump en una de esas declaraciones clásicas ya de estas reuniones de gabinete en la Casa Blanca, donde los halagos al presidente no tienen límite."Creo que al final todo sucede por su espíritu indomable", ha dicho Witkoff.
