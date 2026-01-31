Delcy Rodríguez anuncia una amnistía general para todos los presos políticos

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha anunciado este viernes una amnistía general para los presos políticos han sido detenidos desde 1999 hasta la actualidad, periodo que cubre los gobiernos del chavismo.

"Quiero anunciar que hemos decidido impulsar una ley de amnistía general que cubra todo el periodo político de violencia política de 1999 al presente", señaló Rodríguez en el acto del inicio del año judicial, en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Rodríguez ha hecho el anuncio en un acto en el Tribunal Superior de Justicia, menos de un mes después de la operación del ejército de Estados Unidos para capturar a Nicolás Maduro, que permanece encarcelado en Nueva York.

La presidenta encargada del país avanzó, a la vez, el cierre de la temida cárcel del Helicoide, erigida en símbolo de la represión del chavismo. El centro, según afirmó, será reconvertido en una instalación deportiva.

Desde la intervención de Estados Unidos, el chavismo asegura haber liberado a más de 600 personas, aunque las organizaciones de derechos humanos rebajan ese número hasta unas 300.

La decisión de Rodríguez llega un día después de que el presidente de EEUU, Donald Trump, mantuviese una conversación con la presidenta encargada de Venezuela en la que ambos abordaron la reapertura del espacio aéreo comercial en el país.

Además, el Parlamento de Venezuela, controlado por el chavismo, aprobó una reforma a la Ley de Hidrocarburos impulsada por Rodríguez para atraer inversiones extranjeras en medio del nuevo escenario dejado por el ataque militar de EEUU, que ha puesto al petróleo entre las prioridades de la relación entre Caracas y Washington.