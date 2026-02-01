Israel retrasa a mañana lunes la reapertura del paso de Rafah para personas

El cruce de personas a través del paso de Rafah, en la frontera entre Gaza y Egipto, comenzará finalmente este lunes, según el organismo militar israelí a cargo de los asuntos civiles en los territorios ocupados (COGAT), que el viernes informó de que la reapertura sería este domingo.

"Se espera que el movimiento de residentes en ambas direcciones, entrada y salida hacia y desde Gaza, comience mañana", señaló hoy el COGAT en un comunicado.

Horas antes, este organismo había indicado que Rafah estaba "abierto", si bien se encontraba en una fase piloto preliminar y los actores implicados estaban aún llevando a cabo "preparaciones preliminares" previas al movimiento de la población.

Fuentes de la seguridad egipcia también confirmaron a Efe que el paso abrió hoy "a modo de prueba" para probar los mecanismos acordados de tránsito de personas y mercancías.

Para este domingo estaba prevista la salida de 150 gazatíes de la Franja (50 pacientes médicos y 100 acompañantes), indicó el Ministerio de Sanidad del enclave, que dijo sin embargo no haber recibido la notificación por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para organizar su traslado.

Capacidad para 200 personas

Según la fuente de seguridad egipcia, el paso tendrá capacidad para unas 200 personas: las 150 que saldrán del enclave frente a 50 que accederán. "Sólo los residentes aprobados podrán entrar (en el enclave) y serán transportados en autobús a un puesto de control israelí para controles de identidad", detalló.

Apuntó también que Israel permitirá a los miembros del comité tecnócrata palestino, que tiene el encargo de gestionar Gaza, "ingresará en la Franja en los próximos días a través del cruce de Rafah, en un gesto de buena voluntad hacia la Administración estadounidense".

El paso de personas estará coordinado con Egipto, previa autorización de seguridad de Israel y bajo la supervisión de la misión de la Unión Europea.

Israel cerró el cruce el 7 de mayo de 2024, bloqueando el acceso de ayuda a través de este paso, el enlace vital de Gaza con el resto del mundo al ser el único punto de contacto de la Franja con el exterior, fuera del control israelí. Desde la ofensiva contra el sur de Gaza de mayo de 2024, el lado gazatí del cruce ha estado bajo control militar de Israel, pese a que debería haber reabierto en la fase inicial del alto el fuego, iniciada el 10 de octubre pasado.