POLÍTICA DE TRUMP
El niño Liam Conejo y su padre ya están libres y de regreso en Minneapolis
El congresista demócrata Joaquín Castro, que realizó una visita al centro de detención familiar junto a otros legisladores, ha confirmado la noticia
EFE
El niño de cinco años Liam Conejo Ramos y su padre han sido liberados este domingo del centro de inmigración en Texas donde estaban desde que el 22 de enero fueron detenidos por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas en Minneapolis, causando gran indignación en el país.
El congresista demócrata Joaquín Castro, que realizó una visita al centro de detención familiar junto a otros legisladores confirmó en su cuenta de X que fueron liberados y que hoy regresaron a Minneapolis (Minnesota).
El fallo del magistrado Fred Biery exigía la liberación del niño ecuatoriano y de su padre antes del martes del Centro Residencial Familiar del Sur de Texas en Dille.
El juez señaló que el caso contra ambos "tiene su génesis en la búsqueda mal concebida e incompetentemente implementada por el gobierno de cuotas diarias de deportación, aparentemente incluso si requiere traumatizar a los niños".
