Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Al menos dos muertos en un ataque de Ucrania sobre Stari Oskol, en la región rusa de Bélgorod
Al menos dos personas han muerto a consecuencia de un ataque efectuado en la madrugada de este lunes por las Fuerzas Armadas ucranianas contra la ciudad de Stari Oskol, en la región rusa de Bélgorod, han informado las autoridades locales.
"La ciudad de Stari Oskol ha sido atacada por dos aviones no tripulados. Dos personas han fallecido como consecuencia del ataque de un dron contra una vivienda particular (que) ha quedado destruida por el fuego", ha denunciado el gobernador regional, Viacheslav Gladkov, en redes sociales, donde también ha transmitido sus "más sinceras condolencias" a los seres queridos de las víctimas.
Seis heridos en Bélgorod
Seis personas han resultado heridas a causa de tres ataques ucranianos en la región fronteriza de Bélgorod, informaron este domingo las autoridades rusas. Según el gobernador local, Viacheslav Gladkov, uno de esos ataques fue efectuado con misiles y los otros dos con drones.
Los próximos contactos trilaterales
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, anunció este domingo que los próximos contactos trilaterales con Rusia y con EE. UU. en Abu Dabi se producirán los próximos días 4 y 5 de febrero, y no en el día de hoy como estaba originalmente previsto. "Ucrania está lista para una discusión sustancial y estamos interesados en garantizar que el resultado nos acerca a un fin real y digno de la guerra", escribió en sus redes sociales.
12 muertos en Dnipropetrovsk
Hasta 12 personas han muerto y siete han resultado heridas en un ataque ruso contra el distrito de Pavlograd, en la región central ucraniana de Dnipropetrovsk, según anunciaron este domingo las autoridades regionales. El gobernador de Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganzha, afirmó en Telegram que un dron había impactado al lado de un autobús de empresa.
Seis heridos en un ataque ruso contra un hospital materno en Zaporiyia
Un ataque ruso golpeó este domingo un hospital materno en la región ucraniana de Zaporiyia, causando seis heridos, según informaron las autoridades regionales en Telegram. "El número de víctimas ha subido a seis", anunció el gobernador Ivan Fedórov, que más tarde especificó que entre ellas hay dos mujeres que estaban visitando las instalaciones, presumiblemente para decidir si daban a luz allí. El gobernador compartió además fotos en las que se ve a un par de mujeres recibiendo primeros auxilios en una ambulancia, así como imágenes de destrozos dentro de una instalación sanitaria y una fachada con ventanas destruidas de donde sale humo.
Zelenski anuncia que la próxima ronda trilateral con Rusia y EEUU no tendrá lugar hoy, sino los próximos días 4 y 5 de febrero
Rusia insiste en que no debe haber tropas europeas en Ucrania
Rusia no aceptará la presencia de tropas europeas en Ucrania, afirmó este domingo el viceministro de Exteriores Alexandr Grushkó en declaraciones a la agencia RIA Nóvosti. "Hemos declarado que eso es inaceptable", insistió Grushkó. Agregó que es igual si "un cabo francés lleve una gorra con las palabras 'OTAN' o 'UE'. Eso no cambia la situación". "No nos hemos desviado de nuestra postura", dijo.
Ucrania dice haber neutralizado 76 de 90 drones rusos durante la noche y Moscú dice que derribó 21 aparatos ucranianos
Las defensas ucranianas neutralizaron la pasada noche 76 de un total de 90 drones lanzados por Rusia, según informó este domingo la Fuerza Aérea en su parte matinal. Aproximadamente 60 de los aparatos no tripulados eran drones kamikaze de tipo Shahed, aunque también había entre ellos drones de ataque Gerbera e Italmas y de otros tipos, de acuerdo con el comunicado en Telegram.
Por su parte, Moscú ha asegurado que las defensas antiaéreas rusas derribaron durante la noche del sábado al domingo 21 drones ucranianos sobre cuatro regiones del país. "Durante la pasada noche, los sistemas de defensa antiaérea interceptaron y destruyeron 21 drones ucranianos de ala fija", comunicó el Ministerio de Defensa en su canal de Telegram. La mayoría de los aparatos no tripulados, 14, fueron abatidos en la región de Bélgorod, en la frontera con Ucrania.
Reuniones al más alto nivel
El emisario de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y el del Kremlin, Kiril Dmitriev, mantuvieron este sábado una "productiva" reunión en Estados Unidos para encontrar una salida al conflicto de Ucrania tras casi cuatro años de guerra. El encuentro tuvo lugar un día antes de que se celebre en Abu Dabi una segunda ronda de negociaciones a tres bandas entre delegaciones de Ucrania, Rusia y Estados Unidos.
La capital moldava se queda sin luz por los problemas en la red eléctrica de Ucrania
La capital moldava, Chisinau, se quedó este sábado sin electricidad debido a los problemas en la red eléctrica de la vecina Ucrania, según informaron las autoridades locales. "Se registran cortes de electricidad en gran parte de Chisinau", escribió en Telegram el alcalde de la ciudad, Ion Choban. Agregó que las autoridades se han reunido de urgencia para evaluar la situación y "conectar generadores allá donde sea necesario".n "Pedimos a los ciudadanos mantener la calma", dijo. Poco después, el Ministerio de Energía del país confirmó la información y señaló que la situación se debe a "graves problemas en la red eléctrica de Ucrania".
