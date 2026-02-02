Irán detiene a Mehdi Mahmoudian, nominado al Óscar por 'Un simple accidente'

El guionista iraní Mehdi Mahmoudian, nominado al Óscar por la película 'Un simple accidente', ha sido detenido en Teherán por firmar una declaración condenando las acciones del líder supremo de Irán, Alí Jameini, según señala Hollywood Reporter con fuentes de la distribuidora de la película en Estados Unidos. Neon, distribuidora estadounidense del film, ha informado de que el iraní ha sido detenido junto con otras dos personas, Vida Rabbani y Abdullah Momeni, que también firmaron la carta.

Entre los firmantes de la misiva también se encuentran el cineasta Jafar Panahi, director de la película, que se encuentra en Estados Unidos de promoción; el cineasta Mohammad Rasoulof, exiliado en Alemania, y la Premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi y Nasrin Sotoudeh, ganadora del Premio Sájarov. Las autoridades iraníes aún no han confirmado el arresto ni proporcionado detalles sobre los cargos contra los detenidos, señala Hollywood Reporter.

En el documento los firmantes critican a Jamenei por "autorizar el asesinato masivo y sistemático de ciudadanos" durante la represión de las protestas gubernamentales que se han sucedido a lo largo de las últimas semanas. "El asesinato masivo y sistemático de ciudadanos que valientemente salieron a las calles para poner fin a un régimen ilegítimo constituye un crimen organizado de Estado contra la humanidad", dice el comunicado que señala el uso de munición contra civiles, asesinatos, arrestos, persecuciones, asesinato de manifestantes heridos y la obstrucción de atención médica, entre otros.

La responsabilidad de estas "atrocidades" recae en Alí Jamenei, asegura la misiva, que alude al "aparato autoritario" del régimen para cometer "asesinatos masivos" solamente "para asegurar su supervivencia". El Gobierno iraní ha reconocido más de 3.000 muertos, pero las organizaciones de derechos humanos apuntan a que ascienden a decenas de miles.

Alemania pide la puesta en libertad

Alemania exigió este lunes la puesta en libertad de Mahmoudian. "La detención de Mehdi Mahmoudian no es un caso aislado, sino parte de un sistema que pretende silenciar deliberadamente las voces críticas. Quien encarcela a autoras y autores no combate el arte, sino la libertad. Mahmoudian debe ser liberado, porque el arte no es un delito", indicó en un comunicado el ministro alemán de Cultura y Medios de Comunicación, Wolfram Weimer. Señaló que al arresto del guionista iraní en Teherán "es una prueba más de la represión sistemática de la libertad artística y de expresión" en la República Islámica.