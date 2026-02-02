Terremoto en Noruega por las nuevas revelaciones sobre la amistad de Epstein y Mette Marit en vísperas del juicio por violación contra su hijo

No deja de ser paradójico que Donald Trump y Noruega compartan un problema: Jeffrey Epstein. El país nórdico, al que el presidente acusa de 'negarle' el Nobel de la Paz que dice merecer, está manchado por los escándalos del depredador sexual, pederasta y multimillonario estadounidense a través de la princesa Mette Marit.

Entre los tres millones de documentos ahora desclasificados se cita unas 1.000 veces a la esposa de Haakon, heredero del rey Harald. Epstein y Mette Marit se cruzaron decenas de correos que van del flirteo a las confidencias entre dos almas aparentemente gemelas. La princesa heredera ya pidió perdón en 2019 por su falta de criterio a la hora de elegir amistades. El sábado pasado volvió a hacerlo, mientras las prensa nórdica filtraba contenidos embarazosos, incluidos comentarios de Mette Marit sobre París como capital idónea para el adulterio o brindándole consejos sobre el amor y las mujeres noruegas.

Todo eso ocurre en una semana que se perfilaba ya horrible para la princesa, de 50 años. Este martes se abre por fin el juicio por casi 40 cargos que van de violación a agresiones físicas y tráfico de drogas contra su hijo mayor, Marius Borg Hoiby, de 29 años.

Los delitos del hijo descarriado que Mette Marit aportó a su matrimonio con Haakon llevan tiempo llenando portadas no solo de la prensa sensacionalista, sino también de los medios serios nórdicos. A las denuncias por agresiones sexuales y físicas de varias mujeres se han sumado imágenes del procesado en una fiesta, con el torno desnudo, empuñando una pistola y con fajos de billetes en la cintura.

Marius Borg Hoiby es más que un lamparón sobre la casa real noruega, pese a que formalmente no es miembro de ésta. Las denuncias contra él eran ya el mayor escándalo en la historia reciente de una monarquía considerada moderna y seria. Hasta que las indiscreciones cruzadas entre Mette Marit y Epstein han aportado nuevas dudas acerca no ya de la capacidad de la princesa por encarrilar a su hijo, sino sobre sus criterios o valores privados.

Las confidencias entre la princesa y Epstein, quien apareció muerto en su celda en 2019 mientas esperaba sentencia por delitos sexuales contra menores, arrancan en 2011 y se prolongan hasta 2014. Para cuando empezó esa amistad, el empresario ya había sido enjuiciado y declarado culpable, en 2008, por un caso de prostitución de una menor.

Especialmente comprometedores o penosos son ahora algunos comentarios de Mette Marit respecto a su hijo: "¿Es inapropiado que una madre sugiera a su hijo de 15 años un fondo de pantalla con dos mujeres desnudas en una tabla de surf?", reproduce el diario noruego 'VG'.

Mette Marit pasó cuatro días con una amiga en la casa de Epstein de Palm Beach, el escenario de las agresiones sexuales a menores. Fue en ausencia de éste. Pero queda claro que cultivó con el empresario un grado de amistad que "salpica la reputación de la institución más respetada del país", escribe el columnista Sigurd Falkenberg Mikkelsen, de la televisión pública noruega NRK.

"Demostré falta de criterio. Es simplemente vergonzoso. Lamento profundamente haber tenido contacto con Epstein", escribió la princesa este fin de semana, en un comunicado emitido por la casa real.

El peor momento posible

La difusión de los documentos desclasificados no podía ocurrir en un peor momento para la monarquía noruega. El martes se abre el juicio en Oslo contra Marius Borg Hoiby, fruto de una relación de Mette Marit anterior a su matrimonio con Haakon, en 2001. Se le imputan 38 delitos, entre ellos violación de cuatro mujeres, agresión, delitos relacionados con drogas. Se estima que podrían condenarle a hasta 16 años de cárcel.

Al juicio no se espera la asistencia ni de Mette Marit ni de su esposo. Durará previsiblemente siete semanas. Y por supuesto alcanzará una resonancia mediática enorme. Borg Hoiby fue detenido en 2024 tras una agresión a su pareja, que el agresor reconoció y atribuyó a una discusión bajo los efectos del alcohol y la cocaína.

Salieron a relucir otros casos de violación de cuatro mujeres, a las que agredió sexualmente mientras dormían o bajo los efectos del alcohol, además de filmarlas. A una semana de la apertura del juicio se presentaron otros seis cargos contra él, uno de ellos por transportar en 2020 de tres kilos y medio de marihuana.

El príncipe Haakon y su esposa emitieron hace unos días un comunicado en solidaridad con las víctimas de esas agresiones sexuales y celebrando que el Estado de derecho noruego garantice un juicio limpio e igualdad de responsabilidades a todo ciudadano. Se recordaba también que Marius no es miembro de la casa real noruega. Pero sí una "persona importante" de la familia.