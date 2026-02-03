DIRECTO | Última hora del conflicto Hamás-Israel

La Autoridad Palestina acusa a Israel de la "ejecución lenta" de un educador excarcelado una semana antes

La Comisión para los Asuntos de los Detenidos de la Autoridad Palestina y la Sociedad de Presos Palestinos han acusado este lunes a Israel de la "ejecución lenta" del educador Jaled al Saifi, tras salir la pasada semana de la clínica del complejo penitenciario de Ayalón, en la ciudad israelí de Ramla (centro del país) en un estado de salud "extremadamente crítico" a causa de abusos cometidos en su contra durante el tiempo que pasó detenido.

"El preso liberado Jaled al Saifi (67 años), del campo de refugiados de Dheisheh/Belén, ha fallecido una semana después de su liberación de la clínica de la prisión de Ramla en estado extremadamente crítico", han anunciado ambas organizaciones en un comunicado conjunto en el que han precisado que se trataba de su segunda detención "desde el comienzo de la campaña genocida" en la Franja de Gaza "a pesar de su avanzada edad y su urgente necesidad de atención médica y tratamiento".