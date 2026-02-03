El Tribunal de Derechos Humanos condena a Rusia por violar los derechos del líder opositor Navalni

Rusia violó los derechos a la vida, la libertad, la seguridad y a no sufrir tratos inhumanos y degradantes del líder opositor Alexéi Navalni, fallecido en circunstancias sospechosas durante su reclusión en una cárcel ártica hace dos años, según dictaminó este martes el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo.

El Tribunal condenó a Rusia a pagar al demandante 26.000 euros en concepto de daño moral.

La Corte responde a la demanda que presentó el líder opositor ruso contra su arresto y detención en enero de 2021 relacionada con una condena previa de 2014 por la que Rusia ya había sido sancionada por los jueces europeos en 2017.

A pesar de esta condena del TEDH, Navalni ingresó de nuevo en prisión cuando decidió volver a Rusia tras una estancia en el extranjero donde fue presuntamente envenenado en agosto de 2020.

En su sentencia de hoy, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó, por unanimidad, que Rusia violó el artículo 2 (derecho a la vida) del Convenio Europeo de Derechos Humanos; el artículo 5, apartado 1 (derecho a la libertad y la seguridad) debido a la detención de Navalni a su llegada a Rusia; y el artículo 3 (prohibición de tratos inhumanos o degradantes) debido a las condiciones generales de su detención.

El Tribunal determinó que la condena a Navalni en 2014 se basó en una aplicación "imprevisible" del derecho penal ruso y fue el resultado de procedimientos que constituyeron una "flagrante denegación de justicia".

Por lo tanto, su encarcelamiento después del 2 de febrero de 2021 no fue "legal". Además, su detención durante el proceso se basó en disposiciones legales no aplicables a su situación, lo que el Tribunal de Estrasburgo consideró contrario a los principios de previsibilidad y seguridad jurídica.

Asimismo añadió que, a pesar del envenenamiento casi mortal de Navalni en agosto de 2020, los tribunales rusos, al ordenar su detención y encarcelamiento, no intentaron considerar los temores que expresó por su salud y su vida, ni realizaron ninguna evaluación de riesgos ni consideraron opciones preventivas, como medidas no privativas de libertad o medidas de protección reforzada.

Las autoridades también ignoraron por completo la sentencia del Tribunal de Estrasburgo con respecto a su condena de 2014 y no tuvieron en cuenta la medida cautelar que había indicado ni la decisión y las resoluciones del Comité de Ministros del Consejo de Europa que instaron a la liberación del líder opositor ruso.

Además, Navalni había sido sometido simultáneamente a una combinación de varias formas de malos tratos durante su detención, que, en conjunto, reflejaban un patrón de desprecio por su salud, bienestar y dignidad, y constituían un trato inhumano y degradante, concluyó el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.