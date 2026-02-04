EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Petro entrega a Trump una lista con capos del narcotráfico que viven fuera de Colombia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reveló este martes en una rueda de prensa en Washington que le entregó al presidente estadounidense, Donald Trump, una lista de grandes capos del narcotráfico que viven fuera de territorio colombiano. "La primera línea del narcotráfico vive en Dubái, en Madrid, en Miami (...) le pasé una lista al presidente Trump. Sus capos no están en Colombia y hay que perseguirlos", dijo Petro.

Por su parte, Trump dijo que se llevaron "muy bien" durante el encuentro y que ambos están trabajando en distintos asuntos, incluyendo sanciones. Aunque el republicano no especificó a qué tipo de castigos se estaba refiriendo, en octubre Washington designó a Petro y a su familia como personas involucradas en el tráfico de drogas y en septiembre retiró la certificación a Colombia como país aliado en la lucha contra el narcotráfico.