DIRECTO | Última hora del conflicto Hamás-Israel

Imputadas doce personas en Israel, incluidos reservistas del Ejército, por supuesto contrabando a Gaza

La Fiscalía de Israel han imputado a doce personas, entre ellos varios reservistas del Ejército, por supuestamente ser parte de una banda dedicada al contrabando de bienes hacia la Franja de Gaza, motivo por el que están acusados de "ayudar al enemigo durante tiempo de guerra" y "financiación de actividades terroristas", entre otros cargos.

La Policía israelí ha señalado en un comunicado publicado en sus redes sociales que los sospechosos fueron arrestados "tras introducir de contrabando en Gaza mercancías prohibidas en la Franja "aprovechando el alto el fuego y la entrada de ayuda humanitaria", en referencia al acuerdo alcanzado en octubre de 2025 con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

Asimismo, ha resaltado que las detenciones llegaron a raíz de unas informaciones recabadas por los organismos de seguridad que revelaban que "varios elementos, incluidos ciudadanos israelíes, se están aprovechando de la nueva realidad sobre el terreno, que comenzó con el acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás".