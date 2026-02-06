El Gobierno de Macron cataloga a La Francia Insumisa como "extrema izquierda" y Mélenchon denuncia una "alteración del orden electoral"

Se acercan las elecciones municipales en Francia y cualquier declaración lleva una carga de intenciones. Bien lo sabe el líder de La Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, quien mostró su indignación este jueves después de que el Ministerio del Interior haya clasificado a su partido como "extrema izquierda" en una circular sobre la asignación de afiliaciones políticas a los candidatos a los comicios que tendrán lugar del próximo 15 al 22 de marzo, casi un año antes de las presidenciales.

"Laurent Núñez (el ministro) está innovando y alterando el orden electoral al cambiar las etiquetas de los partidos políticos. Si bien en 2020 y 2023 LFI fue clasificado como de izquierda, el ministro ha decidido, siguiendo una estrategia similar a la de (Donald) Trump, clasificarnos como de extrema izquierda como un "matiz" en su recuento de votos", criticó Mélenchon a través de su cuenta de X, tildando la circular como propia de una "república bananera".

Para el ministro del Interior, esta etiqueta está justificada ante "la negativa del partido a participar en el debate parlamentario", y los constantes "llamamientos sistemáticos a la censura y su rechazo a reunirse con el Gobierno para sesiones de trabajo". En la circular emitida este jueves sitúa a LFI en el bloque de "extrema izquierda", junto con Lucha Obrera y el Nuevo Partido Anticapitalista. Sin embargo, este documento clasifica al Partido Comunista Francés como parte del bloque de "izquierda". Núñez se ha defendido de las críticas asegurando que ha tenido en cuenta "la realidad de la situación".

Esta clasificación equipara a La Francia Insumisa (LFI) con el partido de Marine Le Pen, Agrupación Nacional (RN, en sus siglas en francés), lo que proporciona argumentos a sus oponentes políticos para descalificar y excluir al movimiento insumiso del arco republicano. Además de generar una brecha en el caso de que las izquierdas vuelvan a plantearse una coalición para imponer un nuevo cordón sanitario frente al avance de la extrema derecha.

Años de polémica: ¿izquierda o extrema izquierda?

Esta etiqueta ha generado siempre controversia en el país. Aunque, La Francia Insumisa aboga por un programa de cambio radical respecto al capitalismo, se ha mostrado ambiguo sobre la etiqueta de extrema izquierda. En algunas declaraciones, Mélenchon abraza esta clasificación si ésta se refiere a su posición respecto al resto de la izquierdas, señalando concretamente a un socialismo "tibio". Mientras que la rechaza cuando se busca catalogar negativamente a la formación como radical. El politólogo Philippe Marlière, también coincide en esta visión: "En los debates políticos, no es escandaloso diferenciar entre LFI de los demás. Si el Partido Socialista es de 'izquierda', ¿es justo incluir a LFI en esa categoría, dado que el movimiento reivindica una 'ruptura', un término que nunca define con claridad?", se pregunta.

Sea como sea, en 2022 una sentencia del Consejo de Estado zanjó la polémica, confirmando que La Francia Insumisa es de izquierdas. Ahora, tras la clasificación del Ministerio del Interior, los insumisos han anunciado que presentarán un nuevo recurso ante el Consejo, que tiene un mes para resolver el pleito, con el fin de que reconfirme la decisión. Esta sentencia llegaría a puertas de las elecciones municipales y sería crucial para el partido a casi un año de las presidenciales, puesto que, según los sondeos, Jean-Luc Mélenchon podría pelear con el líder de la extrema derecha, Jordan Bardella, en la carrera hacia el Palacio del Elíseo.

En declaraciones para 'Le Monde', Jean-Jacques Urvoas, profesor de Derecho público y exguardián de los sellos durante el mandato de François Hollande, rebaja la polémica generada. "La etiqueta de extrema izquierda no escandalizará a nadie", afirma, justificando que actualmente "LFI no es solo una postura política, es una forma de ser". "Antes, para ganar, había que unir a la gente, limar asperezas. Jean-Luc Mélenchon hace lo contrario. Quiere sobremovilizar al electorado creando división, fomentando la histeria en torno al tema", añade.

La extrema derecha también rechaza su etiqueta

La cuestión de las clasificaciones, sobre todo en los extremos, es muy sensible en la clase política, incluso para Agrupación Nacional, quien ha rechazado también el término "extrema derecha".

El partido de Le Pen ha impugnado esta etiqueta en reiteradas ocasiones frente al Consejo de Estado, sin contar con el mismo éxito que LFI, ya que la institución le ha negado la posibilidad de deshacerse de esta "extrema" clasificación.