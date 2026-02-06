Tirotean al subdirector del servicio de Inteligencia Militar de Rusia en Moscú

El subdirector del servicio de Inteligencia Militar de Rusia (GRU), Vladimir Alekseyev, ha sido hospitalizado después de haber resultado herido este viernes en un intento de asesinato en la capital, Moscú, donde ha sido tiroteado por una persona no identificada, según han confirmado las autoridades.

La portavoz del Comité de Investigación de Rusia, Svetlana Petrenko, ha indicado que "una persona aún no identificada realizó varios disparos" contra el teniente general Alekseyev en un edificio residencial en Volokolasmkoye, situado en la capital, antes de "escapar del lugar".

Así, ha afirmado en un comunicado publicado en redes sociales que las autoridades han abierto un caso por intento de asesinato y posesión ilegal de armas y ha resaltado que Alekseyev se encuentra hospitalizado, sin que por ahora haya más detalles sobre la gravedad de su estado. "Investigadores y expertos forenses del Comité de Investigación de Moscú están trabajando en el lugar, revisando las grabaciones de las cámaras de seguridad e interrogando a testigos", ha dicho, antes de insistir en que estas labores buscan "identificar a la persona o personas implicadas en este crimen".

Alekseyev es desde 2011 el subdirector de la Oficina Principal del Alto Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia, el servicio de Inteligencia Militar, conocido por el acrónimo GRU. Además, fue galardonado en 2017 con el título de Héroe de Rusia por su papel en la intervención de Moscú en la guerra civil en Siria a partir de 2015. Por estas acciones, Alekseyev se encuentra bajo sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea (UE) desde 2016 y 2019, respectivamente. El bloque europeo le sancionó por su supuesta responsabilidad en el envenenamiento con un agente nervioso en 2018 del antiguo agente ruso Sergei Skripal y su hija Yulia en la ciudad británica de Salisbury.