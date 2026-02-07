DIRECTO | Última hora del conflicto Hamás-Israel

Trump afirma que Irán tiene "muchas ganas" de llegar a un acuerdo: "Conocen las consecuencias, son muy duras"

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha asegurado este viernes que las conversaciones indirectas mantenidas con Irán han sido "han tenido resultados" y que "parece que (Teherán) quiere llegar a un acuerdo con muchas ganas", al tiempo que ha señalado que ambas partes se reunirán nuevamente a comienzos de la próxima semana tras esta "muy buena" primera toma de contacto.

"Tenemos que ver cuál es ese acuerdo. Pero creo que Irán parece que tiene muchas ganas de llegar a un acuerdo, como debería ser. La última vez quizá decidieron no hacerlo, pero creo que probablemente ahora piensan de manera diferente", ha opinado el mandatario antes de subrayar que las autoridades iraníes "conocen las consecuencias (que habría) si no llegan a un acuerdo". "Las consecuencias son muy duras. Así que veremos qué pasa. Pero ha sido una conversación muy buena", ha reiterado en declaraciones a los medios a bordo del Air Force One.