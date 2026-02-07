La Policía británica registra los domicilios del exembajador Peter Mandelson en Londres

La Policía Metropolitana de Londres ha llevado a cabo este viernes registros en dos domicilios del exembajador en Estados Unidos Peter Mandelson en Londres, quien recientemente ha dimitido del Partido Laborista británico tras salir a la luz documentos que le relacionan con el delincuente sexual Jeffrey Epstein.

"Los agentes del equipo de delitos especializados están en proceso de ejecutar órdenes de allanamiento en dos direcciones, una en el área de Wiltshire y otra en el área de Camden", ha indicado la subcomisionada adjunta de la Policía Metropolitana, Hayley Sewart.

La Policía Metropolitana ha informado además que los registros policiales forman parte de una "investigación en curso" en contra de un hombre de 72 años por "irregularidades en el ejercicio de sus funciones públicas". Si bien Scotland Yard no ha dado detalles de la identidad del afectado, medios británicos han apuntado a Mandelson.

Asimismo, el primer ministro británico, Keir Starmer, ha indicado en una carta dirigida al presidente del Comité de Inteligencia y Seguridad del Parlamento británico --encargado de la supervisión de las tareas de inteligencia de Reino Unido--, Lord Beamish, que esta instancia revisará toda información relativa al caso de Mandelson para evitar la publicación de archivos que afecten a la seguridad nacional, admitiendo que "es probable que haya un volumen muy significativo de material".

"He solicitado al secretario del Gabinete que colabore con usted y su comité para acordar los detalles de cómo se compartirá y revisará el material que pueda ser perjudicial para la Seguridad Nacional y las Relaciones Internacionales de Reino Unido, teniendo en cuenta los requisitos de la investigación de la Policía Metropolitana", reza la misiva.

También como ministro de Gordon Brown

El ya exlaborista, quien fuera comisario europeo de Comercio, también está siendo investigado por revelar presuntamente información sensible a Epstein sobre el rescate de 500.000 millones de euros que se disponía a aprobar la Eurozona en 2010 cuando era ministro en el Gobierno del ex primer ministro británico Gordon Brown (2007-2010).

Starmer ha pedido perdón este mismo jueves a las víctimas de Epstein por haber creído "las mentiras" de Mandelson. "Defenderemos la integridad de la vida pública y haremos todo lo que esté a nuestro alcance y en interés de la justicia para garantizar que se haga efectiva la rendición de cuentas", ha indicado.

Noticias relacionadas

El Departamento de Justicia estadounidense difundió más de tres millones de archivos relacionados con el caso de Epstein. Entre ellos, aparecen tres pagos a Mandelson --entonces diputado en el Parlamento de Reino Unido-- de 25.000 dólares (algo más de 21.000 euros) enviados entre 2003 y 2004 desde cuentas bancarias del multimillonario en el banco JP Morgan.