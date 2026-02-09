La justicia de Hong Kong condena a 20 años de cárcel al magnate de los medios Jimmy Lai

La justicia de Hong Kong ha condenado el lunes al activista y magnate de los medios de comunicación Jimmy Lai a 20 años de prisión por cargos de conspiración para coludir con fuerzas externas y para publicar publicaciones sediciosas, casi dos meses después de haberlo declarado culpable de delitos que le podrían haber acarreado la cadena perpetua.

El veredicto, además de a Lai, de 78 años, afecta también a sus tres compañías Apple Daily Limited, Apple Daily Printing Limited y Apple Daily Internet Limited, creadas en torno al diario 'Apple Daily', que ha sido clasificado como sedicioso por parte del Tribunal Superior de Hong Kong, según ha recogido la agencia de noticias china Xinhua.

La corte ha condenado a Lai y a las tres entidades por un cargo de conspiración para publicar una publicación sediciosa y un cargo de conspiración por coludir con fuerzas extranjeras. A título individual, el magnate ha sido también condenado por otra acusación como la segunda.

Condenas previas

Los magistrados han emitido asimismo la sentencia contra seis ex altos cargos del diario que se habían declarado culpables y que han recibido condenas desde los seis años y nueve meses hasta los diez años de cárcel, mientras que otros dos activistas han sido sentenciados a siete años y tres meses de prisión, según ha recogido el diario 'South China Morning Post'.

De este modo y con una vista de apenas diez minutos ha concluido un proceso legal iniciado en 2023, si bien no era la primera vez de Lai ante la Justicia, pues ya había sido arrestado en diciembre de 2020 en virtud de la controvertida ley de seguridad nacional --promovida desde Pekín para criminalizar cuestiones como la sedición o la injerencia extranjera en Hong Kong--, momento desde el cual ha permanecido detenido. Asimismo, Lai fue condenado a 5 años y 9 meses de cárcel en abril de 2021 por fraude y participación en una protesta no autorizada, en un caso que derivó a su vez en penas de cárcel para varios representantes más de la oposición.

El magnate de los medios de comunicación se ha convertido así en uno de los símbolos de la persecución contra la oposición política en Hong Kong, donde aún colean los ecos de las protestas masivas contra el Gobierno de Carrie Lam que se iniciaron en 2019. La movilización no tenía precedentes desde que el Reino Unido cedió la soberanía del territorio a China en 1997.

La actuación de las autoridades chinas en este caso ha sido objeto de numerosas críticas internacionales, como las emitidas por la Unión Europea o la oenegé Human Rights Watch tras su declaración de culpabilidad en diciembre de 2025.