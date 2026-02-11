Diez muertos por un tiroteo en una escuela y una vivienda cercana en una zona remota de Canadá

En la localidad canadiense deTumbler Ridge, en la provincia de la Columbia Británica, viven escasamente 2.500 personas. Una pequeña comunidad en una zona remota del oeste de Canadá profundamente impactada por el tiroteo que el martes acabó con la vida de 10 personas, entre las que se encuentra el autor del ataque. La Real Policía Montada de Canadá (RCMP) ha confirmado que el autor se suicidó pero no dio más detalles ni de la identidad ni de la motivación del ataque mientras la investigación sigue abierta. El suceso ha causado una gran conmoción en un país que no acostumbra a sufrir este tipo de ataques masivos.

Un total de seis víctimas fueron halladas muertas dentro de la escuela, otra murió mientras era trasladada al hospital y los dos cuerpos restantes fueron encontrados en una vivienda cercana al lugar de los hechos, lugar que la policía considera relacionado con el autor del ataque. El balance de heridos es abultado, con 27 personas afectadas, dos de gravedad, y 25 con lesiones de distinta consideración.

Una vez recibido el aviso, la policía emitió una alerta en la población en la que informaba sobre un tirador activo en la localidad al pie de las Montañas Rocosas y conminó a la población a permanecer en sus casas. Primero registraron la escuela y hallarona seis personas, sin incluir al sospechoso, que habían muerto por disparos. Una séptima murió de camino al hospital. Fue más tarde cuando la policía "identificó un segundo lugar", la vivienda con otros dos fallecidos.

"Mis oraciones y más profundas condolencias para todas las familias y amigos que han perdido a sus seres queridos por estos horrorosos actos de violencia", escribió en redes sociales el primer ministro canadiense, Mark Carney, quien se declaró "devastado" por los hechos. "No hay palabras suficientes para describir el dolor que nuestra comunidad está viviendo", añadió en un comunicado la municipalidad de Tumbler Ridge.

"Un día increíblemente difícil"

Medios canadienses han reportado que la persona que disparó era una mujer, pero la Real Policía Montada no ha confirmado este término. "Fue una situación de evolución rápida y dinámica, la veloz cooperación de la escuela, de los equipos de socorro y de la comunidad jugó un papel fundamental en nuestra respuesta", dijo en un comunicado Ken Floyd, comandante del distrito norte de la RCMP.

"Este ha sido un día increíblemente difícil y emotivo para nuestra comunidad y agradecemos la cooperación mientras los agentes continúan su labor para avanzar en la investigación", agregó. La policía dijo que los agentes buscan en otras residencias y propiedades del área para ver si hay sitios adicionales conectados con los hechos.

Tumbler Ridge está a más de 1.100 kilómetros al norte de Vancouver, la ciudad más grande de Columbia Británica. Al final de la tarde, la policía "puso fin a la alerta de emergencia en Tumbler Ridge". La fuerza "no cree que haya amenaza para el público", declaró en X la ministra de seguridad de la provincia.