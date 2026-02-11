Dimite la ministra del Interior de Portugal en medio de las críticas sobre la gestión de los temporales

La ministra de Administración Interna (del Interior) de Portugal, Maria Lúcia Amaral, presentó este martes su dimisión, a propuesta del jefe del Gobierno Luís Montenegro, al entender "que ya no tiene las condiciones personales ni políticas indispensables para el ejercicio del cargo".

En un comunicado, la Presidencia de Portugal informó que el mandatario Marcelo Rebelo de Sousa aceptó la renuncia de Amaral y que "transitoriamente" el primer ministro asumirá sus competencias.

Esta dimisión se produce en medio de las críticas que ha tenido la respuesta del Gobierno a los temporales de las últimas semanas en Portugal, que han causado siete fallecidos y al menos seis muertes indirectas de personas que se han caído de tejados mientras intentaban repararlos tras las borrascas.

Amaral ha sido el blanco de esas críticas por el retraso en la respuesta gubernamental a la crisis desatada por los temporales, que han ocasionado inundaciones, deslizamiento de tierras e importantes daños materiales en varias partes del territorio.

Polémica por los incendios del verano

Durante el verano pasado su gestión de los incendios en Portugal también fue polémica, como cuando quitó importancia al hecho de que no estuvieran operativos todos los aviones de la lucha contra el fuego, cuando las llamas en Ponte da Barca, en el norte del país, llevaban varios días descontroladas.

De 68 años, Amaral llevaba en el puesto desde junio pasado, cuando juró el cargo junto con el resto de miembros del segundo Gobierno de Montenegro, salido de las elecciones de mayo pasado, en sustitución de Margarida Blasco, que fue titular de la cartera de Administración Interna en el primer Ejecutivo del político centroderechista.

Antes de llegar al Gobierno, esta jurista fue durante ocho años defensora del pueblo, siendo la primera mujer en ocupar este cargo, y previamente fue vicepresidenta del Tribunal Constitucional.